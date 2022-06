Toda la carne en el asador para San Fermín

Altuna III-Rezusta, Irribarria-Zabaleta, Ezkurdia-Martija –por parte de Aspe–, Urrutikoetxea-Imaz, Laso-Mariezkurrena II y Jaka-Albisu –por parte de Baiko Pilota– serán las parejas que disputen la feria de San Fermín, que se ha presentado este martes en la sede de CaixaBank en Iruñea.

En el grupo A estarán inmersos Altuna III-Rezusta, Irribarria-Zabaleta, finalistas del Parejas de 2019, y Urrutikoetxea-Imaz. Los tres delanteros han sido campeones del Manomanista. Uno de ellos llegará a la final del 14 de julio. En la otra rama se cruzan Laso-Mariezkurrena II, Ezkurdia-Martija, campeones del Parejas de 2020, y Jaka-Albisu.

De este modo, Altuna III y Laso, grandes dinamizadores de la pelota a mano en la última campaña, únicamente podrán verse las caras en la final.

VUELTA A LA NORMALIDAD

Después de dos veranos mediatizados por el covid-19 en la pelota a mano profesional, Aspe y Baiko Pilota recuperarán esta campaña el formato tradicional de la feria de San Fermín.

Cabe recordar que en 2020 no se celebró y que en 2021 apenas contó con cinco funciones –la final del Cuatro y Medio de San Fermín, dos de semifinales de la feria, el Desafío del Vino y la final–.

Esta campaña, en cambio, se regresa a las nueve citas. El jueves 7 de julio se programarán dos festivales, la final de la 'jaula' matutina y la cita de parejas correspondiente por la noche. La liguilla de semifinales continuará cinco jornadas más. El 13 se celebrará el Desafío Urzante, con competición en las tres modalidades. Todos los festivales, excepto los del sábado y domingo, tendrán horario nocturno.

El jueves 14 está programada la final (a partir de las 17.15 horas).



SEIS PAREJAS Y DOS GRUPOS

Con este diseño, Aspe y Baiko Pilota volverán a una apuesta segura: dos grupos de tres parejas en cada uno. Cada combinación se cruzará con sus rivales de rama y las mejores se verán las caras en la decisiva cita de San Fermín.



ALTUNA III, A COMPLETAR SU PALMARÉS

Jokin Altuna, que regresa a la actividad manista el próximo 29 de junio en Mungia después de más de un mes de convalecencia tras una operación en el dedo índice de su mano izquierda, se une a Beñat Rezusta con la firme intención de completar su palmarés. Y es que el pelotari de Amezketa, una vez conquistada la txapela del Parejas junto a Julen Martija, hito con el que completó la Triple Corona, solo necesita la feria de parejas iruindarra para tener todos los trofeos de la pelota a mano profesional tradicional.

"Hace ilusión estar junto a Retegi, Arretxe, Irujo, Olaizola II, Barriola, Urrutikoetxea y Bengoetxea VI, siendo uno de los ocho ganadores de las tres modalidades. Tenía mucha ilusión por ganar este campeonato. Ahora, me falta el torneo de San Fermín para decir que lo he ganado todo. Desde el principio, hemos dado un nivel bueno, pero hemos demostrado que estamos creciendo mucho mentalmente", desveló entonces el guipuzcoano, quien relató que "lo valoraré más al cerrar mi carrera. Sucede todo tan rápido que no da tiempo a disfrutarlo. No es tan fácil cuando todo es tan seguido. No esperaba tener todo esto".