Jokin Altuna vuelve el 29 de junio

"La cicatrización va muy bien y ahora me toca endurecer las manos. Además, quiero poder hacer unos buenos entrenamientos para salir con todas las garantías", desgrana Jokin Altuna. La recuperación de la operación del nódulo en el dedo índice de la mano izquierda lleva su propio ritmo y el amezketarra apunta al 29 de junio para regresar de blanco a la actividad.

La fecha está marcada en el calendario del pelotari guipuzcoano. San Pedro en Mungia. El GPS ya está preparado. La cita es una de las que más le gustan al puntillero: Cuatro y Medio de San Fermín. Altuna III tiene un idilio con la jaula. Ha sido de la partida en las últimas seis finales del acotado oficial (tres txapelas: 2017, 2020 y 2021) y en las últimas cuatro de la navarra (dos txapelas seguidas: 2019 y 2021).

Peio Etxeberria, verdugo de Iker Irribarria en la primera eliminatoria diseñada por la promotora de Eibar por un apretado 20-22 en Zumarraga, será la primera piedra de toque del guipuzcoano. Salto sin red.

En principio, Aspe había apostado por su regreso este viernes en el frontón Txikuri de Urrestilla. Era temprano para la mano de Altuna III. Su irrupción veraniega se demorará doce días más.



"PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN"

Desde el Parejas de 2021, en el que Jokin alcanzó las semifinales con Jon Mariezkurrena, fichado por la firma eibartarra del campo aficionado solo para el campeonato, el campeón de Amezketa arrastraba un nódulo en la punta del dedo índice de su mano izquierda.

"Sabía que tenía que pasar por el quirófano; así que cuando me eliminaron del mano a mano le dije al médico de la empresa que quería mirarme la zona. Víctor Galán me comentó que tenía que abrir y operarme. Lo asimilé bien. Sabía desde hacía tiempo que tenía que hacerlo, pero no encontraba el momento", desgranó el delantero. Ocurre que la masa le provocaba problemas en el riego sanguíneo. "Estaba inflamado y tenía mala pinta", explicó Altuna III.



INFLAMADO EL TENDÓN

Un dato: Jokin terminó el Manomanista con la zurda muy tocada, era un punto localizado en el tendón bajo el dedo índice. Problemas distintos, misma mano. Los dolores llegaron en su primera comparecencia del campeonato frente a Darío, que solventó a base de casta, y le obligaron a suspender su segundo partido de la liguilla de cuartos de final. "Tengo inflamado el tendón de debajo del primer dedo de la zurda. Es una zona con la que golpeo la mayoría de pelotazos. No puedo jugar así", reveló el delantero de Amezketa. "En caliente, durante el partido, le das y sufres hasta el final", certificó entonces.

"Acabé el partido muy mal. La mano está muy mal. Mi deseo es recuperarla y en eso voy a insistir. Si estoy positivo, me recuperaré antes", declaró Altuna III. Solventó la papeleta en el último choque de cuartos. Se la jugó ante Zabaleta. En la semifinal ante Unai Laso, a la postre campeón, no se quiso excusar en sus problemas físicos, pero no estaba al cien por cien.



LA MANO BLANDA

Así, el 26 de mayo pasó por el quirófano en la Clínica Indautxu de Bilbao y tardará 34 días en regresar a las canchas. Estuvo diez con los puntos. La pasada semana, cuando se los quitaron, manifestó que "aún" no tenía "movilidad". Además, el problema del tendón ponía cierta dosis de incertidumbre. "Sufrí bastante durante el Manomanista. He tomado masajes, pero, debido a la intervención, no he podido ir a hacer manos al frontón. Tengo la mano blanda y se tiene que hacer. Cuando se vayan las molestias, empezaré a pelotear un poco y mejoraré mucho", advirtió.