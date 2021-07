Laso cuenta hasta 27

Baiko Pilota anunció que prescindía de los servicios de Unai Laso el 20 de septiembre de 2020. Desde ese momento hasta su regreso a la disciplina de la empresa de Bilbao, que se hizo efectiva el pasado 27 de junio en el frontón de Larrabetzu, se fogueó en el campo aficionado. No paró. Creció. Aterrizó con su nuevo contrato directamente en el Cuatro y Medio de San Fermín. Por el camino: 24 triunfos sin mácula en aficionados. Intratable. Gigante. Al navarro no le han tosido. Su sitio estaba en profesionales. Su sitio está en Primera.Este domingo ha contado hasta 27. Todas seguidas. 1, 2, 3€ hasta Jon Ander Peña (22-17), Mikel Urrutikoetxea (15-22) y Asier Agirre (6-22). El rocoso delantero de Arrotxapea has sido su última víctima en el frontón de Amurrio. La racha sigue.

Laso ha sido una trituradora. Laso tiene chispa. Laso tiene electricidad. Laso ha derrumbado a un manista acostumbrado a apurar los partidos hasta la entrada del desfibrilador, porque Agirre apuntala su juego con una defensa extraordinaria y una capacidad pulmonar digna de un campeón mundial de apnea. Asier ha puesto toda la carne en el asador en el inicio, pero la violencia del pelotazo de Unai le ha dejado tocado. Y hundido.

El de Bizkarreta-Gerendiain ha asomado como un ventarrón, a dentelladas en la jaula, para meterse en la final del Cuatro y Medio de San Fermín, en la que se verá las caras este miércoles con Jokin Altuna. El amezketarra derrotó este sábado por la noche a Joseba Ezkurdia en el frontón Municipal de Sopela por 22-15. El campeón del Manomanista y del Cuatro y Medio se amparó en el saque para descabalgar a un pelotari con talla de estrella.

Laso saboreará una cita especial para los navarros, aunque con la mala fortuna de hacerlo en un curso salpicado por una crisis sanitaria global, por lo que no habrá público en el único festival matutino de la Liga de Empresas. El Labrit, mudo, se vestirá de San Fermín con un acotado realmente atractivo, al que el delantero de Baiko Pilota llega con la certeza de estar en un gran momento de forma. La pelota le sale con velocidad de la mano. Vertiginosa. Asimismo, se nota el trabajo realizado en el aspecto físico y mental, dada su disposición sobre la cancha en los primeros tantos de este domingo, que han tenido momentos delicados, comprometidos y de ritmo asfixiante. El Laso de Amurrio ha sido un estilete lujurioso en ataque, pero ha actuado con inteligencia: apenas ha cometido dos errores y ambos han llegado cuando el envite estaba en el epílogo.

Agirre ha comenzado con un saque, pero ha encajado una tacada de diez tantos que ha desnortado la eliminatoria, que apuntaba a memorable por el ritmo y la velocidad del inicio. Laso ha despegado con una cortada llena de chispa, que ha destrozado al de Arrotxapea. En la segunda mitad, con el 4-12, la semifinal de Baiko se ha esfumado a más velocidad. Laso ha expuesto remates. Ha terminado contando hasta 27. La 28 tendría premio: txapela.