Eibar, la última bala del Athletic antes de la gran final de Copa

El Eibar y la Real Sociedad se parecen como un huevo a una castaña. El tipo de juego que proponen ambos equipos poco o nada tiene que ver; tampoco la calidad de los futbolistas que figuran en ambas plantillas podría compararse. Pero el futuro más inmediato del Athletic pasa por enfrentarse a ambos equipos. La cita del próximo 3 de abril ante el conjunto txuri-urdin es de una importancia enorme por todo lo que hay en juego, por tratarse de una final de Copa histórica y, porque aunque cueste reconocerlo, el equipo que caiga derrotado sufrirá mucho más que una simple derrota. Pero antes, este sábado, el Athletic afronta un partido que se antoja vital de cara al citado compromiso de La Cartuja. El derbi contra el Eibar será la última prueba antes de la gran y esperadísima final copera; la última bala en la recámara para terminar de confeccionar un once en el que a día de hoy parece haber pocas dudas.

La semana de preparación del duelo ante el Eibar, que arrancó en la matinal del martes en Lezama después de que el equipo tuviera el lunes libre, será también la última en la que Marcelino García Toral tendrá a su disposición a toda la plantilla, ya que el próximo lunes Iñigo Martínez y Unai Simón se concentrarán con la selección española absoluta para disputar los encuentros de clasificación del Mundial de 2022 ante Grecia (día 25), Georgia (28) y Kosovo (31). A las ausencias del central y al guardameta, que en condiciones normales deberían ser titulares para Luis Enrique, como lo son también en el Athletic, podría unirse también Unai Vencedor, ya que su nombre suena como posible recambio de Martín Zubimendi para el combinado estatal sub'21 en caso de que el centrocampista de la Real Sociedad cause baja por lesión.

En lo que respecta a Iñigo Martínez, este volverá a vestirse de corto el sábado después de haberse perdido los encuentros ante el Levante (vuelta de las semifinales de Copa), el Granada, el Atlético de Madrid y el Celta por sanción. El injusto castigo de cuatro encuentros que le impuso el Comité de Competición y que no fue rebajado por Apelación a pesar de los muchos esfuerzos del club, tocó a su fin el domingo, por lo que en cierta medida se ha liberado de jugar cuatro encuentros en once días. Ha tenido tiempo para descansar el central, a quien tampoco le vendrá mal ser de la partida en alguno de los tres encuentros que disputará España para coger ritmo.

Sea como fuere, a Marcelino no le quedará más remedio que preparar la final de Copa sin dos de sus pilares, por lo que el trabajo de preparación que pueda hacer a lo largo de esta semana adquirirá una importancia aún mayor. Además, ha recuperado a Ander Capa, que causó baja en el partido del pasado domingo ante el Celta por unas molestias musculares. El lateral, eso sí, parece haber perdido la titularidad en favor de Óscar de Marcos, quien parte a día de hoy con todas las papeletas para estar en el once inicial en la final de la La Cartuja.

los antecedentes



El técnico asturiano, que no quiere perder ni un solo segundo en hablar de algo que no sea la liga, ha repetido hasta la saciedad la importancia de generar una buena dinámica de resultados, que en el caso rojiblanco pasaría por obtener la victoria ante el Eibar. No obstante, tras encadenar ocho encuentros sin conocer la derrota, entre ellos encuentros como el de cuartos de final de Copa frente al Betis o el doble enfrentamiento de semifinales contra el Levante, cayó el miércoles pasado con el Atlético de Madrid y no pasó del empate a cero en Balaídos con el Celta. Es por ello que sumar los tres puntos en el derbi ante el equipo armero ayudaría a elevar la moral del equipo de cara a lo que está por venir.

En este aspecto, cabe recordar que atendiendo a los resultados cosechados por el Athletic en los partidos de liga previos a sus tres últimas finales, poco importa si estos se han saldado con victoria o derrota de cara al resultado de la final. En 2009, con un equipo plagado de suplentes y solo cuatro días antes de medirse al Barcelona en Mestalla, los leones se impusieron por la mínima al Betis en San Mamés en un partido en el que dejaron muy encarrilada la salvación. En 2012, con la herida aún sangrando tras caer en la final de la Europa League de Bucarest frente al Atlético, el Levante le endosó un contundente 3-0 al Athletic cinco días antes de la final del Vicente Calderón, también ante el Barcelona. Y por último, en 2015, el conjunto rojiblanco goleó al Villarreal (4-0) en el último partido de Andoni Iraola en San Mamés, un resultado que no impidió la derrota en el Camp Nou (1-3) en la final de Copa.

SOCIOS COMPROMISARIOS

SE ABRE EL PROCESO CONSTITUYENTE

Para el próximo cuatrienio. El Athletic abrió el martes el proceso constituyente de su asamblea general para el próximo cuatrienio, hasta 2025, en el que se renovará el grupo de socios compromisarios que toman parte en el máximo órgano de decisión de la entidad bilbaina. Según las bases anunciadas por la junta electoral del Athletic podrán presentar sus candidaturas "todas las socias o socios que, a fecha 15 de marzo de 2021, tengan mayoría de edad civil y cuenten con un año de antigüedad ininterrumpida en el club". De este modo, aquellos que estén interesados deberán presentar su candidatura entre el próximo 15 de abril y el 1 de junio, inclusive, avalada por "al menos nueve firmas manuscritas originales de socias y socios que suscriban la candidatura, además de la del propio candidato/a". Los impresos oficiales para la presentación de las candidaturas están en la página web del club, en el apartado 'Txoko de Socios/as', para su descarga e impresión, además de en la oficina de Atención al Socio, en San Mamés, para su recogida.