Gris mediodía del Athletic en Balaídos

Celta y Athletic han ofrecido un gris espectáculo en Balaídos que se ha saldado con un empate a cero que no les sirve de mucho a ninguno de los dos equipos en sus aspiraciones por alcanzar posiciones europeas. No han merecido más ni rojilbancos ni celtiñas, que apenas han generado peligro sobre las porterías rivales y este ha llegado principalmente en la primera parte, en la que Berenguer ha firmado la ocasión más clara de todo el encuentro, pero su remate desde el corazón del área no ha encontrado portería. Ha reclamado el Athletic un posible penalti en el minuto 90 sobre Muniain, pero el VAR no ha llamado a Jaime Latre ni siquiera a revisar la acción y marcador inicial no se ha movido. Con solo un partido más por delante antes de la final de Copa ante la Real Sociedad, el que enfrentará el próximo sábado al conjunto rojiblanco con el Eibar, tiene trabajo por delante Marcelino García Toral, cuyo equipo se ha quedado sin marcar por primera vez desde su llegada. Eso sí, tampoco ha encajado gol. Algo es algo.

Avisó en la previa el técnico asturiano de que movería el banquillo para dar descanso a alguno de los habituales en el que fue el tercer partido del Athletic en una semana. Dicho y hecho. Lekue, Balenziaga, Morcillo, Dani García y Villalibre han partido de inicio. Cinco novedades con respecto a la derrota del miércoles frente al Atlético de Madrid, aunque para el descanso el técnico se ha visto en la obligación de mover ficha al no estar conforme con lo que estaba viendo sobre el verde de Balaídos.

Muniain, en un gran momento de forma, ha saltado al campo tras la reanudación por Raúl García para dar algo de luz a un equipo que si bien no ha sufrido en exceso en defensa, ha estado durante muchos minutos de la primera mitad a merced del Celta. El conjunto dirigido por el Chacho Coudet ha llevado la manija del partido, dominando la posesión del balón con bastante claridad, aunque sin generar peligro en la portería de Simón, que ha vivido un plácido primer acto, si bien ha tenido que intervenir en más ocasiones de las habituales, pero sin pasar ningún apuro.

El Athletic ha aguardado en su campo, alternando la presión alta, que esta vez no ha sido tan efectiva como en citas previas, con una defensa más en bloque bajo. Villalibre, con una buena volea que ha obligado a trabajar al portero Iván Villar, ha sido el primero en avisar a los cuatro minutos y Santi Mina, cinco después, ha puesto la réplica con un suave remate tras anticiparse a Nuñez, que de nuevo se ha complicado más de lo necesario en varios lances, lo que ha obligado a multiplicarse en tareas defensivas a un excelso Yeray.

A pesar de ese dominio del balón y también territorial del Celta, la ocasión más clara de la primera mitad la ha tenido Berenguer a la media hora de juego. El navarro ha iniciado una gran contra que él mismo ha terminado con un mal remate con la zurda tras una gran asistencia de Villalibre al corazón del área.

EN LA MISMA LÍNEA



El guion de la segunda parte no ha variado mucho, pero apenas ha habido rastro de las escasas oportunidades de las que sí han gozado ambos equipos en el primer acto. Como dirían los clásicos, las defensas se han impuesto a los ataques. El Athletic se ha ahogado ante la presión de su rival y, cuando ha conseguido zafarse de la misma, las muchísimas imprecisiones de sus hombres de ataque le han impedido poner en aprietos al guardameta Iván Villar. Muniain ha aparecido a cuentagotas, demasiado intermitente, y, aunque se ha ofrecido continuamente, ha sido objeto de muchísimas faltas. Una de ellas, dentro del área, pero ni el árbitro ni el VAR han tenido a bien señalar penalti en el minuto 90 tras el toque por detrás de Brais Méndez.

Los cambios introducidos por Marcelino tampoco han funcionado. El asturiano ha modificado a todos sus hombres de ataque, pero sin premio alguno. La mejor noticia ha sido la gran actuación de Yeray, que ha firmado un encuentro brillante, y que el equipo, por segunda vez en la era Marcelino, no ha encajado gol. Eso sí, el poco peligro generado ante el Celta, uno de los equipos más goleados de la categoría, bien merece un toque de atención y cierta reflexión.





LA FICHA

Celta: Iván Villar; Kevin Vázquez, Araujo (Min. 85, Aidoo), Murillo, Aarón Martín; Tapia, Brais Méndez, Denis Suárez (MIn. 77, Fran Beltrán), Nolito (Min. 77, Augusto Solari); Iago Aspas y Santi Mina (Min. 68, Facundo Ferreyra).

Athletic: Simón; Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer (Min. 79, De Marcos), Unai López (Min. 69, Vencedor), Dani García, Muniain; Raúl García (Min. 46, Muniain) y Villalibre (Min. 69, Williams).

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Santi Mina, Kevin Vázquez, Murillo y Coudet (entrenador), del Celta; y a Unai López, por parte del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga Santander, disputado en Balaídos a puerta cerrada.