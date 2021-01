La final de Copa, el 3 de abril

Bilbao – La final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad atrasada de la temporada pasada se disputará definitivamente el 3 de abril, Sábado Santo, en La Cartuja, según confirmó en la tarde de ayer la Federación Española de Fútbol. El organismo presidido por Luis Rubiales ha decidido adelantarla un día, debido a que la fecha que había fijado desde hace varios meses era el domingo 4. La hora todavía no se ha confirmado porque dependerá de las pretensiones y condiciones de Televisión Española, que tiene los derechos.

Un mes antes de la celebración de la final, la FEF realizará las reuniones pertinentes con el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y los clubes para hablar sobre la conveniencia o no de asistencia de público al histórico derbi en Sevilla. "La Federación Española de Fútbol es sensible con la situación actual y, por lo tanto, desde esta institución se respetará, como no puede ser de otra manera, lo que las autoridades sanitarias e instituciones establezcan y aconsejen en cada momento", señaló en un comunicado.

El almería, rival más asequible A la espera de la cita de La Cartuja, el Athletic conoce hoy (13.00 horas) su rival en los cuartos de final. El sorteo va a ser puro, con los ocho equipos en el mismo bombo. Solo hay un equipo de Segunda, el Almería, y seis de Primera: Barça, Levante, Villarreal, Betis, Sevilla y Granada.

copa

Octavos de final

Valladolid-Levante2-4

Girona-Villarreal0-1

Betis-Real Sociedad3-1

Sevilla-Valencia3-0

Almería-Osasuna0-0 (5-4 penaltis)

Rayo Vallecano-Barcelona1-2

Navalcarnero-Granada0-6

Alcoyano-Athletic1-2