Luis Enrique cita a Unai Simón e Iñigo Martínez

Luis Enrique Martínez, entrenador de la selección española, ha dado a conocer la lista de jugadores que acudirán a los próximos encuentros del combinado estatal, que serán los días 25, 28 y 31 de marzo, ante Grecia, Georgia y Kosovo, respectivamente. Se trata de los tres primeros partidos del recorrido hacia el Mundial de Catar de 2022. En la nómina del técnico asturiano aparecen dos jugadores del Athletic, Unai Simón e Iñigo Martínez. Es decir, Marcelino García Toral no podrá contar con estos jugadores para preparar como hubiera deseado la final de Copa, que se disputará solo tres días después del tercero de los compromiso de España. El conjunto bilbaino no será el único mermado. La Real Sociedad también ve cómo uno de sus jugadores figura en la relación de convocados, Mikel Oyarzabal; porque Mikel Merino se cae con respecto a la convocatoria anterior.

Marcelino e Imanol Alguacil perderán a sus jugadores desde el próximo día 22, cuando serán concentrados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar los encuentros internacionales. Si bien, el entrenador del Athletic ya anunció en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Celta que no tenía constancia de que el club bilbaino hubiera solicitado a la Federación Española de Fútbol que sus futbolistas no fueran citados para los duelos internacionales. "No me consta que se haya hablado para liberar a los jugadores", indicó Marcelino, que consideró que Luis Enrique debía gozar de plena libertad para seleccionar a quien considerara oportuno. "Tiene que tomar decisiones con absoluta libertad", expresó, añadiendo que "no se me ocurriría nunca llamar a un seleccionador para buscar una situación favorable para nuestros intereses".

Marcelino entiende que hay que convivir con estas circunstancias. "Son situaciones que están dentro del fútbol que hay que respetar y apoyar". Lejos de considerarlo un problema, el entrenador de Villaviciosa deseó que "ojalá" convocasen a "los máximos posibles". "Sé que va a ser una situación agradable y de felicidad para todos ellos", concluyó.

De este modo y salvo que Luis Enrique indique lo contrario, el técnico del plantel bilbaino ya sabe que no contará con el portero y el central hasta tres días antes de la final que se celebrará en La Cartuja el próximo 3 de abril, lo que a efectos prácticos podría suponer que solo dispongan de dos días para preparar el trascendental encuentro, ya que el día 31, miércoles, los jugadores internacionales quedarán liberados sobre las 23.00 horas.

Curiosamente, el encuentro que disputará España contra Kosovo, en un marco de ambiente extraño puesto que el Estado español no reconoce al país balcánico como oficial, se disputará en La Cartuja. Será el partido previo al que jugarán Athletic y Real Sociedad. Mientras, el primer partido, contra Grecia, se celebrará en Granada, y el segundo, ante Georgia, será en Tbilisi.

La última convocatoria de Luis Enrique fue el pasado mes de noviembre, cuando la selección española se enfrentó a Países Bajos, Suiza y Alemania. El seleccionador asturiano contó con los mismos jugadores del Athletic y con dos de la Real en una lista en la que esta vez solo repite Oyarzabal. Simón disputó los tres partidos al completo; Iñigo Martínez compareció en uno, con 85 minutos de juego; Oyarzabal participó en dos, con 73 y 17 minutos; Merino tomó parte en uno, con 81 minutos.

En la prelista confeccionada por Luis Enrique también aparecían los leones Unai Núñez, Yeray Álvarez, Iker Muniain e Iñaki Williams, además de los seleccionados.

CONVOCATORIA

Porteros: Unai Simón, De Gea y Robert Sánchez.

Defensas: Iñigo Martínez, Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba y Gayá.

Centrocampistas: Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, Marcos Llorente, Canales, Koke y Fabián.

Delanteros: Oyarzabal, Gerard Moreno, Ferran Torres, Morata, Bryan Gil y Dani Olmo.