Kerman Lejarraga, dos copas del Athletic en capilla

A Kerman Lejarraga (Morga, 1992) le late el corazón rojiblanco debajo de un amasijo de músculos, fibra, potencia, amabilidad, humildad y buen humor. Se encuentra en mitad de la preparación para una nueva cita en el ensogado de pago y los ojos le brillan de pensar en lo que está por venir. Lamentablemente, y debido a la pandemia del coronavirus, las fechas de la velada prevista en marzo bailaron. En principio, iba a saltar a la lona el 26 de marzo en Barcelona, dentro de una cita de lujo en la que también iban a pelear Andoni Gago –pondrá en juego su Campeonato de Europa del peso pluma–, Sandor Martín –que también defenderá su cinturón europeo– y Sergio García –cuatro veces campeón de Europa superwélter–. Debido a las restricciones con los viajes de los púgiles británicos, la operadora Matchroom, una de las más prestigiosas del mundo, optó por esperar un mes más para solucionarlo. De este modo, la empresa trasladó el cartel completo al 23 de abril. "Me hacen un putadón", desliza entre risas El Revólver. Las finales del Athletic están fechadas para el 3 (Real Sociedad) y el 17 de abril (Barcelona); por entonces, y debido a la dureza de la preparación en el boxeo –pelea con la báscula, tensión anterior al combate, últimos preparativos físicos y técnicos...–, Lejarraga estará en capilla. "Yo quería ver las finales desde casa con mi familia y la compañía de los colegas, comiendo bien y bebiendo algo. Lo ideal habría sido pelear en marzo", reflexiona el boxeador de MGZ Promotions, quien apostilla que "era un planazo".

La vida del púgil es de puro sacrificio. Son titanes disfrazados de carne y hueso. "En las semifinales de 2020 me pasó lo mismo", determina.

Desde el gol decisivo de Yuri Berchice en Los Cármenes ha llovido mucho. La final ante la Real Sociedad se vio frenada por la pandemia y el derbi vasco quedó en agua de borrajas. Ha habido que esperar un año. Entretanto, la llegada de Marcelino García Toral –"como entrenador está haciendo las cosas muy bien", añade Lejarraga– y el buen desempeño de los rojiblancos desembocó en sumar presencia en la de 2021. "Los jugadores se han ganado con su sudor y de forma merecida estar en dos finales en menos de quince días. Me alegro un montón por ellos, porque se lo merecen", explica Lejarraga. No pierde la sonrisa.

Y, en esta tesitura, Lejarraga es ambicioso. "Creo sinceramente que vamos a ganar las dos", concreta mientras se encinta las manos. "Haciendo las cosas como se están haciendo, pueden salir victoriosos ante la Real y el Barça. Los jugadores están completando una temporada como la copa de un pino", cuenta. Además, cuestionado sobre los resultados de ambos encuentros, el boxeador se moja: "Contra la Real será un 2-0, mientras que podemos ganar al Barcelona por 2-1. ¿Goleadores? Espero que marquen Muniain, Berenguer, Williams y Yuri". Es el momento de soñar en rojiblanco y disfrutar de un mes de diversión. Eso sí, cuando se le pregunta sobre cuál es la cita que más le motiva, no tiene dudas: la primera. "Voy a ser sincero: prefiero ganar a la Real Sociedad. Soy de Morga, de Bilbao, vizcaino y lo siento así. Estoy seguro que los de Donostia pensarían lo mismo", analiza el púgil, que confirma que la competencia sana con el vecino es algo bonito. "Es mejor la rivalidad con el de cerca que con el de lejos. De todas formas, quiero ganar los dos partidos y así poder entrar en Europa League la próxima campaña", especifica El Revólver de Morga.

Eso sí, debido a la pandemia, la celebración quedaría aparcada. "No habrá, pero para todo hay tiempo. Primero, tienen que ganar; después, que disfruten con los suyos y con la afición", remarca Lejarraga.

"Ellos me apoyan y yo, a ellos"



"El Athletic es mi equipo desde la infancia. Tengo la suerte de haber coincidido con muchos de los jugadores y son personas muy cercanas. Hablo de gente como Yuri, Peru Nolaskoain, Iñaki Williams, Unai López o Unai Nuñez, que han acudido a varias de mis veladas. Ellos me apoyan cuando salgo a pelear y yo, también a ellos. Y cuando pierden, más aún", afirma Kerman Lejarraga.

No en vano, tal y como recuerda, jugadores como Williams llevan acudiendo a sus combates desde hace "mucho tiempo". "A Iñaki le reconocí en la velada en la que peleé con Javier García Roche en La Casilla. Estaba en primera fila", recuerda el boxeador. Eso fue en octubre de 2015. El Rey Chatarrero sucumbió entonces en el noveno asalto. El catalán aguantó los dos primeros, aunque empezó a menguar a partir del tercero. "Me he roto las manos para ganarle", dijo el de Morga tras el K.O. Apenas unos meses antes, el delantero bilbaino había marcado el único gol al Barça en la final de Copa de 2015. Trayectorias cruzadas. Corazones rojiblancos.

