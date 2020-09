Iñigo Martínez reclama confianza en el Athletic

Las aguas vuelven a bajar tranquilas por la ría de Bilbao. O eso parece, al menos. El sufrido triunfo en el derbi del domingo frente al Eibar ha tranquilizado al entorno rojiblanco, algo agitado en las dos últimas semanas por diversos motivos. En primer lugar, debido a la mala imagen ofrecida por el Athletic en su partido inaugural ante el Granada y, en segundo, por algunas declaraciones fuera de lugar de distintos componentes de la primera plantilla.



A estas dos cuestiones se le añadió el aplazamiento del encuentro contra el Barcelona de la segunda jornada debido a que el conjunto azulgrana acabó de competir varias semanas después del final de la pasada liga por sus compromisos europeos. La mezcla de todas esas cosas dejó dos semanas intensas que forman ya parte de un pasado lejano gracias a la victoria en el derbi. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero en el fútbol la cura son los triunfos. Sobre estas cuestiones y el resto de temas de actualidad habló ayer Iñigo Martínez en una nueva comparecencia telemática con la prensa.









"Cuando empiezas mal", dijo en relación a la derrota frente al Granada, "lo más importante es darle la vuelta". "El triunfo ante el Eibar fue muy importante para todos, para que la afición también vea las cosas de otra forma. Hicimos un gran trabajo, el equipo estuvo unido y por eso nos llevamos el partido. Era un derbi y a nadie le gusta perder, menos aún a nosotros. El equipo salió a ganar, supimos aguantar los momentos malos que siempre se tienen en un terreno de juego y generamos peligro. Tuvimos ocasiones, fuimos superiores y las sensaciones fueron muy buenas después del partido", explicó el central en referencia al choque del domingo frente al Eibar en Ipurua.

Acto seguido, Iñigo, sin duda uno de los líderes dentro del vestuario a pesar de que únicamente ha completado dos temporadas y media como león, ya que fue fichado en enero de 2018, no pudo evitar referirse a las críticas que recibió el equipo después de caer derrotado contra el Granada en la primera jornada. "Nunca me han gustado esas críticas nada más jugar solo un partido y estando aún en caliente", expuso, sin miramientos, el de Ondarroa. Este continuó con sus explicaciones y pidió "un voto de confianza" para el equipo: "Ver a la gente descontenta no me gusta. Es verdad que la imagen del equipo no fue nada buena, pero también hay que ponerse un poco en nuestro lado. Era el primer partido, había gente que no había completado la pretemporada al 100%, entre los que me incluyo, y poco a poco nos iremos encontrando mejor tanto física como colectivamente. Hay que darnos un voto de confianza. Durante todos estos años el Athletic siempre ha estado peleando por algo. Empezar ya con esos temas hacia los jugadores creo que no es nada bueno ni para los jugadores ni para la afición. Vamos a ir poco a poco, estamos con confianza, ahora más después de haber ganado este partido. El año, obviamente, no va a ser nada fácil, pero confío plenamente en el equipo, porque tiene potencial para pelear. Tenemos que alejarnos de las críticas, hacernos fuertes en el vestuario y a competir siempre como si fuera el último partido".

Sus lesiones en pretemporada

El central, que recordó que no pudo completar la pretemporada con normalidad por unas molestias musculares, explicó que lleva "unos cuantos años con las molestias del glúteo" en el inicio de cada curso. Iñigo Martínez se detuvo un instante en esta cuestión y consideró que tal vez tendría que hacer "unas pretemporadas más específicas" para él u "otro tipo de cosas". "Pero realmente, hablando claro, debería echarle un vistazo al tema y mirarlo bien. No es normal que arrastre las mismas molestias. No me viene nada bien y empezar al tran tran no me gusta. Hay que agarrarlo bien, estudiar bien el tema, porque no me gustaría perderme otra pretemporada más", aclaró.

Cuestionado acerca de algunos asuntos referidos a sus compañeros de vestuario, resultó imposible no preguntarle sobre las declaraciones de Unai Núñez en las que exigía salir cedido para renovar su contrato, que expira en 2023. "Unai siempre deja claro, cada vez que sale a jugar, que da el 100% y eso es lo que a los compañeros nos importa, que cuando salte al campo esté al 100% y afronte el partido como debe", expuso antes de asegurar que "se vio un Unai muy competitivo contra el Eibar. Hizo un partidazo, aunque leyendo la prensa alguno no pensaba lo mismo. Yo estuve con él, sé el trabajo que tuvo y cómo lo afrontó y lo hizo. Hizo un buen partido. Le vendrán bien esos minutos. Pero lo importante es que juegue quien juegue aporte al equipo. Esa competitividad entre nosotros siempre viene bien porque es bueno para el Athletic".

Por último, aseguró que en caso de que el club decida incorporar a algún futbolista antes de que se cierre el mercado el próximo lunes este será "bien recibido", pero también puso en valor a la cantera: "Atravesamos una situación complicada para todos y lo que hay que hacer es lo que siempre ha hecho el Athletic, sacar a gente de la casa, que hay potencial de sobra. Hay que tener paciencia con los jóvenes".