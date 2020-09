El Athletic debe resolver los casos Berenguer y Javi Martínez en pocos días

El triunfo sellado el domingo por el Athletic en Ipurua ha traído la serenidad al entorno athleticzale, por lo menos durante un puñado de días, porque el calendario es caprichoso y no da tregua. El éxito en el derbi frente al Eibar ya se ha quedado atrás y toca pasar página, porque el jueves el colectivo rojiblanco se estrena este curso en San Mamés, con la visita del recién ascendido Cádiz, víctima el domingo del Sevilla en el Ramón de Carranza. La conquista de los tres primeros puntos ha supuesto una tregua deportiva después de dos largas semanas en las que se ha puesto el acento en los males del equipo de Gaizka Garitano, y por tanto la proliferación de un sinfín de debates en torno a este asunto, a causa de la dolorosa derrota padecida en Granada, que ha pasado al mundo de los recuerdos por gracia del subidón de Ipurua. Esta primera victoria de la campaña ha venido como agua de mayo para la masa social del Athletic que, sin embargo, no pierde ojo a lo que pueda deparar las cosas de despacho en Ibaigane ante supuestas negociaciones o movimientos destinados a reforzar la plantilla, en el caso de que exista esta inquietud en los interiores de la entidad, que se mantiene en el más profundo de los mutismos salvo filtraciones interesadas.

La única certeza se argumenta en que solo resta una semana para que se cierre el atípico mercado de fichajes debido a la pandemia del covid-19 que ha puesto patas arriba al planeta y que también genera un impacto llamativo en el mundo del fútbol. Siete días por delante en los que se espera una nueva cascada de informaciones parciales, rumores fundados e infundados, hipótesis varias, declaraciones sometidas a interpretaciones en un sentido o en otro€ pero que mantendrán en vilo hasta el 5 de octubre a gran parte de la parroquia rojiblanca, ansiosa de saber si la Junta Directiva presidida por Aitor Elizegi se rascará el bolsillo para aumentar el potencial del plantel o se conformará con competir con lo que hay, por lo menos hasta el mes de enero, cuando se abrirá la ventana de enero.



Los nombres propios que han salido a la palestra son de sobra conocidos.,Javi Martínez y Alex Berenguer, o Alex Berenguer y Javi Martínez. Dos futbolistas de perfil distinto, de recorrido dispar y que emergen como las únicas opciones válidas dentro del mercado reducísimo al que puede acudir el Athletic.

La opción Berenguer emerge a priori como la más viable para la entidad bilbaina, conocedora de que no puede tirar la casa por la ventana debido a ciertas restricciones que tiene esta Junta a la hora de echar mano de la hucha o, en su defecto, a la necesidad de no afrontar dispendios innecesarios a causa de la merma de ingresos que genera la pandemia. Lo cierto es que los plazos se acortan y el cierre del mercado está a la vuelta de la esquina, por lo que las tácticas negociadoras pueden coger una marcha más en las próximas horas. En Italia insisten en el interés del Athletic por hacerse con los servicios del jugador del Torino y subrayan que las partes intentan llegar a un acuerdo, pese a que el club italiano reclamaría entre 10 y 15 millones de euros, de los cuales millón y medio entrarían a las arcas de Osasuna debido a la famosa cláusula Athletic que impuso la entidad rojilla al Torino. Una cantidad que, sin embargo, está fuera de la órbita de Ibaigane, dispuesta solo a un desembolso que rondaría la mitad del exigido por el I Granata, que necesita hacer caja en su deseo de fichar a un delantero goleador, la prioridad de Marco Giampolo, su entrenador. No en vano, el Torino ha perdido sus dos encuentros disputados hasta la fecha en la Serie A ante la Fiorentina (1-0) y el Atalanta (2-4), partidos en los que Berenguer, de 25 años de edad, ha sido titular, pero en los dos fue sustituido, sin que sus actuaciones fueran convincentes.

En otra dimensión se encuentra el caso Javi Martínez, cuyo fichaje supondría un esfuerzo económico muy importante para el Athletic. El de Aiegi, a sus 32 años de edad, es una apuesta que presenta varias aristas, pero no la descartan en Ibaigane, aunque a día de hoy no cuadran las cuentas. El navarro, héroe del Bayern en la Supercopa frente al Sevilla, no jugó el domingo ante el Hoffeheim pese a la dura derrota de su equipo por 4-1 y a que su técnico, Hans-Dieter Flick, no agotara el cupo de sustituciones, lo que alimentan en Alemania los rumores sobre un inmediato regreso a Bilbao de Javi Martínez, que en Budapest no cerró las puertas con sus palabras a esta posibilidad. Sea como fuere, su actual caché no está al alcance del Athletic, por lo que el paso de las horas puede propiciar una nueva hoja de ruta en los dos casos. Se trata de la semana del sí o del no.

las posibles salidas

iago herrerín a la espera de cerrar un acuerdo

El caso del todavía meta rojiblanco se está alargando en el tiempo más de los esperado, cuando los indicios apuntaban a que su marcha a un club, probablemente del fútbol inglés, estaba cerca de consumarse. Iago Herrerín cuenta sobre la mesa con varias ofertas, pero debe resolver aún su situación contractual con el Athletic, con el que le queda un año más de contrato.

gaizka larrazabal con varios pretendientes

El interior derecho, que no ha jugado minuto alguno en pretemporada a causa del covid-19 y que tampoco ha sido convocado en ninguno de los dos partidos de liga que ha jugado el Athletic, ultima su salida del conjunto rojiblanco y son varios los pretendientes. Se le ha asociado al Cádiz y el Alavés, y también asoma el nombre del Elche.