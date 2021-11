Siete viajes por España para rematar el año

Falta poco para que acabe 2021, un año con sus luces y sombras, pero todavía hay tiempo para recuperar los ánimos, mirar al futuro con optimismo y celebrar la llegada de 2022, una cifra llena de doses que, según el feng shui es un número de la suerte.

Pero hasta que llegue el nuevo año, aún tenemos la oportunidad de despedir el actual con un buen viaje con el que desconectar y ver otros ambientes. Open comunicación nos propone un montón de ideas originales para hacer algo diferente en las semanas que quedan para agotar 2021.



Safari sin tiros en plena Sierra Morena

Contemplar el lince ibérico, que ha estado en peligro de extinción, una manada de los raros bisontes europeos en libertad, cientos de gamos y ciervos, nutrias, conejos, el águila real y la imperial y muchas más aves, es uno de los privilegios posibles, gracias a la Fundación CBD-Hábitat que ha logrado salvar a este único felino español y al complejo El Encinarejo, cerca de Andújar en el mayor bosque de encinas de Sierra Morena. De momento son solo cuatro exclusivas habitaciones y toda la casa para disfrutarla, con pensión completa y buenas bebidas incluidas, trato familiar y todas las visitas en la finca de 1.000 hectáreas. El precio por persona es de 300 euros. Las reservas pueden hacerse en el teléfono 680980641.

Disfrutar del lince ibérico, uno de los objetivos del viaje. Open comunicación

Crucero con visitas gratis en Canarias y 600€ de regalo al acompañante

La compañía CroisiEurope propone para las salidas de sus cruceros de 8 días/7 noches por las Islas Canarias de los días 4, 11 y 21 de diciembre excursiones gratis al Parque Nacional del Teide y visita panorámica de la isla de Gran Canaria y, además, 600 euros de descuento para el acompañante. El crucero recorre Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Estaca (Hierro), Santa Cruz de la Palma (La Palma), San Sebastián (La Gomera), Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote) con un programa de visitas muy completo. Incluye pensión completa con refinada cocina francesa, todas las bebidas a bordo en las comidas y en el bar y animación a bordo, entre otras cosas. Los precios van desde 2.289€ para el primer pasajero y 600 menos para el acompañante. https://www.croisieurope.es

Varias personas pasean en una playa canaria. Open comunicación

Cruzar los Pirineos en globo, con cava y almuerzo

Según los expertos, la travesía de los Pirineos es el mejor vuelo en globo que se puede realizar en la Península Ibérica. Volando entre 3.000 y 4.000 metros se sobrepasan las cumbres más altas de los Pirineos Orientales. Un viaje de ensueño con el que descubrir a vista de pájaro paisajes ubicados en un marco excepcional. Por su recorrido y características, este es un vuelo muy especial y técnico que tan solo se ofrece durante los meses de invierno, de diciembre a marzo. El vuelo durará entre dos y tres horas para poder observar los picos más altos de la península cubiertos de nieve. Para finalizar, brindis, comida y entrega de recordatorios. El precio es de 340€. https://www.aladinia.com/

Un globo aerostático sobrevuela los Pirineos. Open comunicación

El Camino de Santiago en tren

Una forma diferente de hacer el Camino de Santiago en este año jacobeo es hacerlo en tren. El Tren Costa Verde Express, como digno heredero de El Transcantábrico, constituye una auténtica joya sobre raíles. Dotado de la máxima elegancia de la época dorada de los viajes ferroviarios y con el confort de las modernidades del presente, recorre majestuoso las vías del Norte de España en un auténtico viaje de lujo para disfrutar con todos los sentidos. Durante 6 días recorrerá las ciudades más bellas de la CAV, Cantabria, Asturias y Galicia, con todas las atenciones y confort, degustando lo más selecto de la gastronomía española. Las comidas y cenas se hacen a bordo del tren o en restaurantes de cada localidad, un autocar de lujo acompañará siempre al tren para trasladarlo desde la estación hasta las localidades que se visitan, los restaurantes donde se realizarán las cenas o almuerzos, entre otros. El Costa Verde Express cuenta con 23 habitaciones Gran Clase con una decoración exquisita, una cómoda cama de matrimonio, minibar, caja fuerte, ropero, escritorio y teléfono con línea exterior. El baño privado dispone de ducha de hidromasaje/sauna de vapor, secador de pelo y un completo kit de artículos de aseo. El precio, desde 3.500€. https://trencostaverdeexpress.com/

Vista del Tren Costa Verde Express. Open comunicación

Deporte y sana gastronomía en Fuerteventura

Situado en la idílica playa de Sotavento con magníficas vistas al mar y una curiosa laguna que sube y baja en función de las mareas, el hotel Innside by Meliá Fuerteventura, sólo para adultos, está impregnado de un ambiente elegante y chic. Asociado a él está el centro René Egli, la escuela de windsurf y kite más grande del mundo, ideal para los amantes de estos deportes gracias a sus temperaturas de aire y agua agradables durante todo el año y sus excelentes estadísticas de viento que permiten que cada año se celebre el campeonato mundial. Para ayudar a una vida saludable, todos los menús de su restaurante The Kitchen ofrecen opciones frescas, naturales y orgánicas, con una gran oferta de productos locales. No hay que perderse su pequeño jardín de verduras y hierbas aromáticas situado cerca del buffet que los chefs pueden utilizar para crear y sazonar sus platos. Desde 170 € por noche en habitación doble. https://www.melia.com/es/home.htm

Terraza hotelera en primera linea de mar. Open comunicación

El encanto de un pueblo marinero y el lujo de un 5 estrellas

Un tranquilo pueblo marinero junto al Mediterráneo, con sus coloridas casas en tonos pastel repartidas en 25 edificios, con la fuente susurrando en el patio, con escondidos rincones en los que encontrar intimidad..., y al mismo tiempo hasta seis piscinas con arena de playa, o con agua climatizada, cuatro restaurantes, dos campos de golf de categoría internacional, varias pistas de tenis y pádel, un spa de 1.200 metros cuadrados... Todo eso está en el hotel Meliá Villaitana, a un paso de Benidorm, pero aislado de su bullicio. Desde 132 € la noche. www.melia.com/es/hoteles/espana/alicante/melia-villaitana/index.htm

Vista del hotel Meliá Villaitana, un remanso de paz. Open comunicación



Fin de semana sibarita con enoturismo

La Hospedería Concejo en Valoria la Buena (Valladolid) en plena Ruta del Vino Cigales, es una Posada Real, con categoría de un hotel de 4 estrellas, que cuenta con 14 habitaciones todas diferentes, y están especializados en turismo gastronómico. Su restaurante El sueño de General de 4 tenedores está orientado al producto de cercanía, con productos de Castilla León principalmente. Además tiene una impresionante bodega especializada en vinos rosados. Su propuesta Sibarita weekend incluye dos noches de alojamiento en suite a elegir, desayunos a la carta, una cena para dos con un menú maridado con 5 platos y tres vinos, cata y visita comentada catando 3 vinos de la bodega y cena para dos con menú gastronómico con 6 extraordinarios platos y visita al conjunto de las históricas bodegas de Valoria La Buena. El precio total es 485 €. https://concejohospederia.com