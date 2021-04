Llegó el día de la final de Copa del Athletic: Aurten Bai!

Sevilla amanece este sábado con su cielo un tanto encapotado. Las nubes predominan sobre los claros y la temperatura ha caído a los once grados. La climatología es el retrato más cercano a Euskadi. Athletic y Real Sociedad disputan una final histórica pero con el silencio de las gradas de La Cartuja. La pandemia del covid-19 ha privado que 60.000 aficionados euskaldunes no hayan podio desplazarse a la capital andaluza, que lamenta semejante vacío. Han pasado trece meses, que se han hecho largos. Cuando el Athletic noqueó al Granada en Los Cármenes y la Real Sociedad al Mirandés, en Anduva. El cosquilleo, por tanto, gana en intensidad a medida que se acercan las nueve y media de esta noche, cuando el catalán Estrada Fernández decrete el inicio de la finalísima de Copa.



Entrenamiento del Athletic en La Cartuja.



Alineaciones probables:

El Athletic descansa en su hotel de concentración, en el que a lo largo de esta mañanaAurten Bai! Es el deseo que se ha marcado la plantilla y toda la masa social athleticzale. Han pasadode la conquista del último título copero para la entidad bilbaina, que desde entonces se ha tenido que resignar con el subcampeonato en otras cuatro ocasiones (1985, 2009, 2012 y 2015), la primera ante el Atlético de Madrid y las tres últimas frente al Barça, ante el que se medirá el Athletic en la final del día 17, la segunda consecutiva y algo inédito. El conjunto rojiblanco se agarra a la marca de su entrenador , con el que conquistó el pasado 17 de enero, también en La Cartuja,después de superar en la semifinal al Real Madrid y en la final al Barça.ante una Real Sociedad que solo posee dos títulos coperos en su palmarés (1909 y 1987), pero que se blinda en su mejor posición en la liga y en las sensaciones que ha ofrecido con Imanol Alguacil en el banquillo. Será, sin duda, el derbi más importante de la historia, como lo fueron también los de las jornadas finales de liga en 1982 y 1984, aunque en aquellos casos solo uno de los dos equipos se jugaba el título, Real y Athletic, respectivamente. Esta noche no habrá concesiones. Es un partido definitivo y, como se dice, las finales no se juegan, se ganan. Y el colectivo de Marcelino, que ya ganó la Copa en 2019 al frente del Valencia, lo tiene metido entre ceja y ceja. El propio técnico lo declaró en la entrevista concedida a Deia el pasado domingo: "Como no me planteo perder la final, ni me genera incertidumbre, ni dudas, ni nada".Marcelino es un experto en esta materia y se entiende que la concentración y motivación serán máximas en una final donde los detalles serán los que decidan. El asturiano se centra solo en su equipo y en cómo contrarrestar las virtudes de la Real de Imanol, que cuenta con la ausencia de última hora de Asier Illarramendi, que se lesionó durante el entrenamiento de ayer tarde en La Cartuja. y solo cuando con las bajas conocidas de, que será intervenido la próxima semana del menisco externo de su rodilla derecha; y de, que no ha debutado este curso. Así las cosas, el de Villaviciosa tirará del plan de los últimos compromisos y la única duda se centra en conocer la pareja que ejercerá en el doble pivote, dondeparece tener sitio, por lo que Unai López,se jugarán la otra plaza. Sea como fuere, lo cierto es que el Athletic quiere una Copa que se le resiste desde 1984. Aurten Bai!Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Berchiche; Berenguer, Unai López, Dani García, Muniain ; Raúl García y Williams.Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino; Portu, Silva, Oyarzabal; e Isak.Estrada Fernández (Comité Catalán).La Cartuja, 21.30 horas (ETB-1, Tele5).