Marcelino: "La clave estará en quién domine los detalles"

"Somos unos privilegiados por estar aquí y tener la opción de conquistar el título". Marcelino García Toral, técnico del Athletic, ha afirmado que no necesita hacer casi hincapié en el matiz mental a sus futbolistas y se ha centrado en "intentar poner los medios para tener acierto y atrevimiento para ganar el partido", momento en que se ha detenido en una de las posibles claves que decidirán la histórica final de mañana frente a la Real Sociedad en La Cartuja: "Una de las claves será saber quién domine los detalles, la Real es un equipo que juega un muy buen fútbol, con una identidad desde que Imanol está, se va a decidir en concretar las oportunidades, tomar buenas decisiones e intentar conseguir equivocarnos lo menos posible. Cada uno va a buscar su idea en el aspecto táctico, el partido puede ser largo y el físico será importante, además de controlar el estado emocional. Si se dan esas circunstancias, tendremos muchas posibilidades de ganar".

El técnico rojiblanco ha insistido en que durante las dos últimas semanas se han querido aislar de la expectación entre la masa social, "lo hemos intentado y estoy convencido de haber conseguido darle una normalidad tanto en la preparación como en el control de las emociones", al mismo tiempo que ha reconocido la "satisfacción" de volver a La Cartuja dos meses después de la conquista de la Supercopa: "Cuanto entras aquí el primer recuerdo es el grandísimo momento de felicidad, pero también a la vez tenemos que pensar que eso es historia".

El asturiano también se ha referido sobre el hecho de que Unai Simón, que cometió un grave error, e Iñigo Martínez jugaran los noventa minutos el pasado miércoles ante Kosovo y, en cambio, el realista Mikel Oyarzabal no jugara ningún minuto. Ha dicho no sentirse molesto por esta circunstancia: "Les veo perfectos. Debemos pensar en lo mejor para la selección y desde ese punto de vista estamos felices de que los dos hayan jugado tantos minutos, también para el Athletic como institución. Prefiero tenerles alegres por haber jugado todo el partido que decepcionados por no haber jugado nada".

Esta final es una herencia de Gaizka Garitano, el anterior entrenador, y a Marcelino le tocó ver aquellas eliminatorias, la mayoría agónicas en su desenlace, por televisión y ha recordado que en este curso el trayecto ha sido similar: "En la Copa suele pasar esto, y siendo yo partícipe también ha sucedido esta temporada como también al Barça en semifinales. Hemos pasado por esas circunstancias y tener que superarlas. No miras hacia atrás, sino que a poco de 24 horas tienes la ilusión de jugar de la mejor manera posible para ganar".

Sobre la Real, el técnico rojiblanco la ha tildado como "un equipo muy bueno", aunque se detiene en su equipo: "Tenemos que mirarnos a nosotros, en cómo contrarrestar al rival, con humildad independientemente de cómo se llame. Somos conscientes de que este partido es diferente y, por lo tanto, la mentalidad también lo puede ser. Luego está el acierto. Estoy convencido y así lo veo de que todos y cada uno de mis futbolistas están preparados y seguros de que van a resolver cualquier situación que se les presente".

LESIÓN DE ILLARAMENDI

Por otra parte, Asier Illarramendi, capitán de la Real Sociedad, ha sufrido durante el entrenamiento que ha completado esta tarde el equipo de Imanol "un pinchazo en su pantorrilla derecha compatible con una lesión muscular en el gemelo interno o el sóleo", según argumenta el parte médico ofrecido por el club donostiarra, por lo que el centrocampista apunta a causar baja en la final de mañana.