Alguacil: "Queremos entrar en la historia de la Real"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido esta tarde de manera telemática ante los medios de comunicación para ofrecer sus impresiones sobre la final de Copa que enfrentará mañana al Athletic y a la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja. El técnico, muy pasional, como acostumbra, ha afirmado que quieren "entrar en la historia de la Real", hecho este para el que tienen que "ganar".

El entrenador de Orio ha asegurado que ve "preparado" a su equipo después de la larga espera para disputar la final, aplazada hace un año debido a la pandemia del coronavirus. "Estamos con ganas de disfrutar del momento y de pelear", ha agregado antes de repetir que quieren "entrar en la historia".

Cuestionado acerca de que un posible exceso de motivación pueda pasarles factura, tal y como el propio Alguacil aseguró en el partido de ida de las semifinales de Copa del año pasado que su equipo disputó ante el Mirandés, el técnico negó que en esta ocasión vaya a sucederles algo parecido: "No me preocupa. Hemos madurado bastante desde lo del Mirandés y lo hemos demostrado. En ese sentido veo al equipo tranquilo. Somos muchos los que no hemos jugado una final y nunca sabes, pero en ese sentido les va a pasar también a algunos jugadores de ellos. Nosotros también tenemos gente que ha jugado finales en otros clubes. Hemos llevado una semana tranquila. Estamos ilusionados y con muchas ganas".

En lo que respecta a su plantilla, Imanol Alguacil ha avanzado que tiene disponibles a todos sus futbolistas, incluidos los tres que han arrastrado molestias en las últimas semanas como son Mikel Merino, Aritz Elustondo y Martín Zubimendi. "Con los dos primeros hemos sido precavidos y hemos trabajado para que pudieran llegar a esta final, y llegan los dos bien. Lo de Martín (Zubmendi) es más un dolor que otra cosa. Está bien y si mañana tengo que echar mano de él no hay problema en que tenga que jugar", ha detallado.

Lejos de lamentar no haber podido contar con todos sus jugadores para preparar la final ante el Athletic, ya que ha perdido a cuatro futbolistas por los compromisos internacionales, el técnico oriotarra ha querido buscarle el lado positivo a este hecho: "Incluso nos ha venido bien que algunos no estuvieran y hayan aparecido en el último momento. Hemos estado muy centrados y muy tranquilos, preparando el partido. Hasta hoy, hasta la salida, muy tranquilos. Ahora ya empiezan las mariposillas a aparecer, a florecer. Es una final soñada y la vamos a pelear a muerte para conseguirla".

ILLARRAMENDI HA SOÑADO CON LEVANTAR LA COPA

Además de Alguacial, también Asier Illarramendi, en condición de capitán txuri-urdin, ha atendido a la prensa. El centrocampista ha asegurado que "sí" ha soñado con levantar la Copa. "El primer paso para lograrlo es soñar. Ojalá los sueños se hagan realidad", ha deseado.

En la misma línea que su entrenador, ha afirmado que el vestuario está "muy tranquilo". "Hemos encarado bien la final, con alegría. Sabemos lo que hay en juego, pero veo al equipo tranquilo. Hemos hecho muchas cosas bien hasta ahora y a ver si mañana lo podemos hacer también", ha agregado.

Por último, Illarra ha afirmado que no hay "favoritos" en la final del sábado ya que ambos equipos, Athletic y Real, "llegan en un buen momento". Eso sí, ha lamentado que no pueda haber público en las gradas de La Cartuja, pero que espera que el ánimo que les llegue desde Donostia les ayude a "llevar la Copa" a la capital guipuzcoana.