Ricardo Arias vuelve al ataque contra el Athletic: "Ellos solitos han calentado el partido"

Sigue el cruce de declaraciones entre Valencia y Bilbao. Y todavía restan diez días para la vuelta de las semifinales de Copa. Ricardo Arias, exjugador che y actual embajador de la entidad valencianista, fue el que elevó el tono de los reproches. El pasado viernes, sin nombrar directamente al Athletic, apuntó al equipo de Marcelino García Toral. "Que los demás equipos lloren y protesten", señaló en la radio oficial de su club. Era la respuesta a lo que había dicho la víspera Aitor Elizegi.

En su comparecencia del jueves, en la que se quejó de que LaLiga y la Federación Española no hayan permitido a los leones tener más tiempo de descanso para preparar la vuelta de Mestalla, el presidente dijo que le "gustaría que el partido se parezca a los que plantea el Athletic: ritmo, el balón solo se tiene que parar porque hay una falta, frecuencia, entrega, minutos... que yo creo que es lo que queremos muchos aficionados".

Dani García también entró en el debate. En la rueda de prensa que ofreció para valorar su renovación hasta 2024, el de Zumarraga fue cuestionado por ello. "Lo que hace el señor Arias es calentar el partido, pero no dependemos ni de Arias ni de nuestro presidente. No hay que darle más vueltas, por nuestra parte no se van a escuchar excusas, si nos ganan es porque son mejores y ya está", zanjó el tema el centrocampista.

Pero el asunto sigue coleando. Arias, preguntado este domingo en los micrófonos de Movistar antes de recibir al Barcelona, ha contestado al jugador del Athletic. "He sido protagonista involuntario. Ellos solitos han calentado el partido. Fue en una entrevista en la radio oficial en la que ni los nombro. Tengo el suficiente respeto y admiración por ese club. Y le recuerdo a Dani (García), y a cualquier jugador, que ahora se es, y luego pasas a ser ex. Yo a él si lo conozco y me encanta como futbolista. Que sepa que en el Valencia no se le va a faltar el respeto ni a él ni a su equipo", ha destacado el embajador del Valencia.