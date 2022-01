Iñigo Martínez: "Nos queremos quedar aquí y llegar a la final"

Iñigo Martínez quiere su segunda Supercopa con el Athletic. Está a dos partidos de conseguirla y el jefe de la defensa rojiblanca no lo duda. "Yo he venido preparado, nos queremos quedar aquí y llegar a la final. A un partido puede ganar cualquiera, no hay favoritos. Tenemos que demostrar que sabemos competir contra los equipos grandes. El primer objetivo es ganar al Atlético y tenemos nuestras armas", ha asegurado el ondarrutarra este miércoles en la rueda de prensa oficial que se ha celebrado en el estadio Prince Faisal.

El conjunto de Marcelino García Toral se medirá en primer lugar al vigente campeón de liga y como la edición pasada del torneo, los leones no tienen el papel de favoritos. Una situación que Iñigo Martínez considera ideal: "Lo bonito es ir de tapado y lo maravilloso es no ser favorito. A partido único no hay favoritos. A la mínima que te despistes, te vuelves a casa. Sabemos competir contra estos equipos y al cien por cien podemos ganar a cualquiera. Estamos bien, con confianza. El título logrado el año pasado fue muy bonito. Estamos bien, sí, pero eso hay que demostrarlo en el campo. En el último partido nos faltó rematar y acabar las ocasiones, pero fuimos muy superiores al Alavés. Sabemos lo que hay que hacer para ganar al Atlético y a partido único no hay momentos buenos o malos, puede ganar cualquier. En cualquier despiste se te va el partido".





RESPETO AL ATLÉTICO

Cuestionado por qué partido espera ante el equipo de Diego Simeone, el defensa del Athletic cree que tendrán que estar muy intensos y conceder muy poco: "Contra el Atlético no hay partido sencillo. Son como nosotros, estos pelean hasta el final. Igual no es el año en el que mejor están, pero todos queremos ganar, es un título más. La ilusión la tenemos todos. Tenemos unos recuerdos muy bonitos del año pasado, esperemos que la suerte nos acompañe esta vez también. Tenemos que estar preparados porque puede pasar cualquier cosa".





"ESTÁ EN MANOS DE LA FEDERACIÓN"

Raúl García se quejó públicamente sobre la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí, a miles de kilómetros del Estado español, sin posibilidad de la asistencia masiva de aficionados. Iñigo Martínez no ha sido igual de crítico que su compañero: "Cada uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Cada uno da su opinión, como la dio Raúl. Es una de las cosas que no está en nuestras manos, está en manos de la Federación. Es verdad que se podía haber jugado en España, sobre todo por los aficionados, que sería algo bonito que vieran a su equipo. Pero no está en nuestras manos, nos dedicamos a jugar. Yo voy a jugar donde sea si es para competir. Pero debemos olvidarnos de esas preguntas, de esa polémica. En mi mente está ganar la Copa y llevárnosla a Bilbao".