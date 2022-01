Marcelino antes de defender el título: "Somos mejor equipo que hace un año, pero eso no garantiza la victoria"

Marcelino García Toral ha ofrecido este miércoles desde Arabia Saudí sus impresiones acerca del partido de semifinales que el Athletic disputará mañana frente al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco defiende en el país asiático el título de la Supercopa logrado un año atrás en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Entonces, el torneo se disputó a puerta cerrada; ahora, lo hace a miles de kilómetros de Bilbao, en un país que dista mucho de ser una democracia, especialmente en lo que al trato y el respeto a la mujer se refiere, y donde los aficionados rojiblancos se contarán con los dedos de una mano. Así las cosas, no distará mucho la presente edición de la pasada. Eso sí, según el técnico asturiano su equipo es mejor ahora "que hace un año", si bien eso no es garantía de éxito.

"No creo que se gane un campeonato como esta Supercopa eliminando al Madrid y al Barcelona por efervescencia", ha señalado Marcelino en alusión a lo sucedido el año pasado, cuando el Athletic alzó el título pocos días después de su llegada al banquillo rojiblanco. "Se gana porque se cree en una idea. Los jugadores demostraron su gran capacidad en dos partidos, en los que estuvieron más acertados que el rival y minimizaron sus virtudes. Creo que somos mejor equipo nosotros ahora que el año pasado a estas alturas. Pero eso no nos garantiza la victoria. Jugamos contra tres grandísimos equipos".

El técnico no ha tenido que ofrecer su parecer con respecto a que el torneo se dispute en Arabia Saudí. No le han preguntado por ello. Pero sí por lo que supone para el club poder revalidar el título: "Estamos muy contentos de estar aquí, de poder tener la oportunidad de ganar el título. A la vez, nos sentimos orgullosos de estar con estos tres equipazos, muchos querrían estar en nuestro lugar. Pelearemos con ilusión para estar en la final".

En este sentido, ha desvelado Marcelino que no ve nada distinto en sus jugadores, que están igual que siempre aunque estén a las puertas de unas semifinales. "Les veo como siempre", ha incidido. "Trabajan con ilusión, ambición y en buena armonía. Son disciplinados y están entusiasmados. No soy capaz de ver algo diferente a lo habitual. Esa es la gran fortaleza del equipo. La actitud e ilusión por ganar siempre están presentes".



EL RIVAL

En lo que respecta al Atlético de Madrid, rival mañana a la noche de los leones por un puesto en la gran final, el técnico asturiano no se ha cortado al señalar al conjunto colchonero como "un equipo muy bueno", si bien no querido pasar por alto "el nivel competitivo" de los futbolistas a los que dirige. "Hemos demostrado un alto nivel competitivo en todos los partidos. Desde nuestra llegada, en este año, hemos jugado tres partidos contra el Atlético, con derrota, victoria y empate y siempre resultados muy ajustados. A un partido no estamos lejos de ellos. Sí en una temporada completa. La igualdad es dominante y el acierto marcará el resultado".





VENCEDOR, BAJA "VARIAS SEMANAS"

Por último, Marcelino García Toral ha avanzado que Unai Vencedor estará "varias semanas" de baja después de lesionarse el pasado domingo en el derbi ante el Alavés en Mendizorrotza. No ha querido concretar el tiempo que el de Rekalde estará ausente, puesto que todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Descartado está también Asier Villalibre, que sí ha viajado. En lo que respecta al resto de lesionados, Unai Nuñez, que se quedó en tierra pero que podría unirse a la expedición si el Athletic alcanza la final, podría jugar el domingo. Mientras que Yuri Berchiche y Ander Capa podrían ser de la partida si ambos dan el visto bueno.