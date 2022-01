Marcelino se lleva a la Supercopa a toda la plantilla del Athletic menos a Vencedor y Nuñez

El Athletic llega en la noche de este martes a Riyadh, donde el jueves comienza la defensa del título de la Supercopa. Después del último entrenamiento a puerta cerrada, Marcelino García Toral ha confeccionado una convocatoria en la que figuran 24 jugadores, todos los integrantes de la primera plantilla menos Unai Vencedor, que el pasado domingo se lesionó nada más comenzar el derbi ante el Alavés, y Unai Nuñez, también con problemas musculares. El pinchazo que sufrió en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda dejan a Vencedor fuera de la cita de Arabia Saudí. Una baja sensible para el técnico asturiano en la medular, donde el de Rekalde es un fijo en lo que va de curso.



Lo más probable es que el relevo de Vencedor en el once titular sea Oier Zarraga, que en Mendizorrotza rindió a buen nivel junto a Dani García. Una de las buenas noticias es que Yuri Berchiche forma parte de la expedición del Athletic. Tras nueve meses en el dique seco después de encadenar una lesión de pubalgia, que le obligó a pasar por el quirófano, y unas posteriores molestias en la planta del pie, el lateral de Zarautz viaja con el grupo, aunque no está claro que vaya a recibir el alta médica. En las últimas sesiones ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, pero el técnico de Villaviciosa ya advirtió de que iban a ir sin prisa. El último partido en el que participó fue en la final de Copa ante el Barcelona del pasado 17 de abril. En este tiempo de trabajo en la sombra en Lezama, Yuri, que el próximo 10 de febrero cumplirá 31 años, ha renovado su contrato con el Athletic hasta 2024.



Poco a poco la enfermería rojiblanca se va vaciando. Sin positivos por covid en este momento y después del regresó de Daniel Vivían y Peru Nolaskoain, solo Asier Villalibre y Ander Capa, que también se desplazan a Riyadh, están al margen del grupo por lesión.





?? El #AthleticClub se desplaza a Riyadh con 24 futbolistas para defender el título de la Supercopa desde este jueves ante el @Atleti #AtletiAthletic #GeuriaDa ?? — Athletic Club (@AthleticClub) January 11, 2022

Esta es la convocatoria completa, con tres porteros y la presencia una vez más del cachorro Nico Serrano: Unai Simón, Jokin Ezkieta, Julen Agirrezabala, Petxarroman, Iñigo Martínez, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Vivian, Dani García, Lekue, Yuri Berchiche, De Marcos, Zarraga, Villalibre, Capa, Raúl García, Nolaskoain, Balenziaga, Nico Williams y Serrano.