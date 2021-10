Yuri Berchiche seguirá siendo jugador del Athletic al menos hasta el 30 de junio de 2024 después de que el club haya hecho pública este martes la renovación del lateral zurdo, cuyo contrato expiraba al término de la presente campaña.





Berchiche será jugador del Athletic hasta 2024. Athletic Club

De baja actualmente y por un periodo indeterminado, si bien se espera que pueda estar de vuelta a finales de este mes o a principios de noviembre, Berchiche se compromete con la entidad rojiblanca, a la que, por dos años más y lo hace, además,, una fórmula que comenzó a emplear Josu Urrutia en algunas de sus últimas renovaciones y que ha copiado, siempre y cuando así ha podido, el actual presidente, Aitor Elizegi. En declaraciones hechas públicas por la entidad de Ibaigane, Berchiche ha mostrado su alegría por haber alcanzado este nuevo acuerdo: ", han sido cuatro años llenos de emociones. Desde el primer momento me he sentido muy querido. Estoy muy feliz de poder ampliar el contrato dos años.quedan cosas pendientes por hacer".En las cuatro campañas que lleva en el Athletic , el guipuzcoano ha participado en, en los que ha anotado un total de nueve goles, siendo uno de ellos, el logrado frente al Granada en las semifinales del torneo del K. O. de vital importancia para los intereses rojiblancos, ya que supuso la clasificación a la final del campeonato.Berchiche se encuentra en la recta final de su recuperación después de que no pudiera evitar pasar por el quirófano pese a llevar durante unos cuantos meses un tratamiento conservador. Fue una decisión que no comprendió Marcelino García Toral, como así lo hizo saber de manera pública en una de sus primeras comparecencias de prensa de la pretemporada, ya que el lateral zurdoque se disputó el 17 de abril en Sevilla.