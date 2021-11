Jon Ander De las Fuentes: "No se me pasa por la cabeza que no se aprueben estos presupuestos"

El Athletic ha presentado este miércoles en San Mamés los detalles del presupuesto que presentarán en la Asamblea General Extraordinaria de Socios Compromisarios que se celebrará el próximo martes en el Palacio Euskalduna. de Socios Compromisarios que se celebrará el próximo martes en el Palacio Euskalduna. El contador de la Junta Directiva, Jon Ander de las Fuentes y el director general del club, Jon Berasategi, han tomado la palabra desde la sala de prensa del campo rojiblanco en un acto en el que no ha estado Aitor Elizegi. El primero ha defendido que los presupuestos que someterán a votación son "los mejores posibles", ha asegurado que no se le pasa "por la cabeza" que "no se aprueben estos presupuestos" y ha puesto el énfasis en que "el Athletic necesita que se aprueben".

En este sentido, el contador ha admitido que "siempre" tienen confianza ante las Asambleas y, sin llegar a decirlo claramente, ha dejado caer que en caso de que los compromisarios no les aprueben los números del presente ejercicio contable, la Junta Directiva no dimitirá: "Primero, ni se me pasa por la cabeza que no se aprueben. Lo digo en serio. Todo el que conoce el club y quiere que el Athletic pueda estar en una situación de fortaleza sabe que estamos poniendo encima de la mesa lo mejor que hay. No podemos dejar un club a la deriva. Mientras tengamos responsabilidad legal en este club haremos todo lo que hay que hacer para que el club siga avanzando. No se me pasa por la cabeza que el día 30 no se aprueben estos presupuestos".

Eso sí, De las Fuentes ha entonado el mea culpa, como ya hiciera Elizegi en su última comparecencia de prensa, al reconocer que han podido fallar en la comunicación a la hora de lanzar el mensaje a los socios. "Quizá lo que nos falla es dar las explicaciones suficientes para que la gente lo entienda".

CUOTA COVID

Tanto De las Fuentes como Berasategi han tratado de aclarar todas las dudas existentes, sobre todo en lo relativo a las cuotas de los socios, con especial atención a la cuota covid, que en este caso, a diferencia de lo propuesto en las dos Asambleas Ordinarias previas, la de diciembre de 2020 y la del pasado mes de octubre, sí es lineal. El club ha pasado de pedir inicialmente el 30% de cada cuota a una derrama no lineal de 120 euros -que no era idéntica al estar capada en la cuota base-, para acabar en los 85 euros lineales actuales.

El director general del club ha tratado, de manera didáctica, de trasladar el mensaje adecuado a los socios. Ha desvelado que la derrama pasa de 120 a 85 euros porque ahora, en lugar de a un máximo 39 partidos en estos dos últimos años los socios podrán acudir hasta a 40, ya que el partido frente al Real Madrid en San Mamés se disputará finalmente el 22 de diciembre, y ha agregado que, al no "toparse" ninguna cuota -en la anterior propuesta ningún socio pagaría más de su cuota base-, ahora habrá unos 15.000 socios que paguen más. Eso sí, todos por igual, sin diferencias. "Como está linealizada y es totalmente solidaria, los que ahora pagan de más hacen que otros paguen menos".

Han desvelado también que 8.317 socios pidieron el anticipo del 21,05% de la cuota de 2020 que el club puso a disposición de sus dueños entre junio y julio del año pasado, un hecho que ha generado cierta controversia, pues había socios que no recordaban que tendrían que devolverla, como así se les pedirá si se aprueban los presupuestos, lo que en algunos casos dispara la cuantía de las cuotas anuales.

PÉRDIDAS DE 4,4 MILLONES

De las Fuentes ha recordado que en la cita de la próxima semana solo habrá un único punto en el orden del día, el relativo al presupuesto de la temporada 2021-22. En este sentido, ha apuntado que no hay "variaciones significativas" con respecto a los números que sometieron a votación el pasado 23 de octubre. Así, los gastos presupuestados son de 140,4 millones de euros, los ingresos de 136 y el resultado final refleja unas pérdidas de 4,4 millones de euros, que se computan a las pérdidas por el covid-19.

Unos números que, en palabras del contador de la Junta Directiva, ayudarán "a dejar un club perfectamente preparado en lo deportivo y en lo social y con solvencia y capacidad financiera". No ha ocultado, eso sí, que necesitarán "la confianza de la masa social, representada por la Asamblea de compromisarios" y que el objetivo es "ceder el testigo sin nada que temer al que venga". Además, ha tenido buenas palabras en más de una ocasión para el trabajo realizado en el club con anterioridad y que se resume en la siguiente frase: "Nos quedan provisiones y tesorería, gracias al legado de juntas anteriores".