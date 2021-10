Aitor Elizegi: "El Athletic se juega más ante el Villarreal que en la Asamblea"

A menos de cuarenta y ocho horas de afrontar la Asamblea General Ordinaria, Aitor Elizegi ha seguido este jueves con su ronda de entrevistas en diferentes medios. El presidente del Athletic continúa optimista con sacar adelante los presupuestos y la polémica cuota covid de 120 euros. "El socio ha entendido que necesitamos su apoyo. Creo que muchos han entendido que es un momento especial. Es lo que oímos a diario. Las cuentas son el fiel reflejo de una temporada durísima y el presupuesto nos lleva hasta junio, es la herramienta para consolidar este proyecto", ha destacado el máximo mandatario rojiblanco en la cadena Ser.

El sábado por la mañana, las gradas de San Mamés acogerán la Asamblea, y por la noche, el retorno a la competición liguera del Athletic ante el Villarreal, ya con el aforo completo. Y lo importante, según ha indicado Elizegi, será lo que ocurra sobre el césped, con el balón en juego: "El Athletic se juega más ante el Villarreal que en la Asamblea. La ilusión de la afición está muy por encima de la ilusión de Elizegi. La afición está por encima de la Asamblea. No me importa nada que sea el último presupuesto que defiendo. Lo que me importa es que el presupuesto ayude al Athletic que yo he soñado, que se parezca al Athletic que estamos consolidando y no el que nos encontramos".

Elizegi ha vuelto a negar que el club se convierta en vendedor, algo que hace unos días defendió Jon Ander de las Fuentes, contador de la Junta. "Claro que podíamos haber provocado la salida de alguno de nuestros activos deportivos y seguramente no se hubiese nececitado cuadrar ningún presupuesto. Se habla de salidas pero lo que hemos hecho es consolidar el proyecto", ha remarcado el presidente del Athletic. Cuestionado por la polémica que suscitó en su día el posible retorno de Fernando Llorente a Bilbao, Elizegi ha hecho autocrítica: "No estuve a la altura de la gestión, no di el golpe en la mesa cuando se necesitaba. Pude hacer mucho más de lo que hice".