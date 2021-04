La final de Copa, en duda para Yeray y Yuri

El derbi liguero disputado anoche en Anoeta, al margen del amargo empate que reflejó el marcador al término de los noventa minutos, dejó dos noticias negativas y de sumo impacto en el bando rojiblanco como consecuencia de las lesiones musculares sufridas por Yeray Álvarez y Yuri Berchiche, dos jugadores indiscutibles para Marcelino García Toral que tuvieron que pedir el cambio y que se convierten en serias dudas para la final de Copa del próximo día 17 ante el Barcelona en La Cartuja.

El técnico asturiano, que apostó por repetir el once inicial de la final copera del pasado sábado contra la Real, torció el gesto por primera vez en el minuto 12 al comprobar que Yeray no podía continuar sobre el verde debido a un pinchazo muscular que le dejó fuera de combate. Salió a la carrera en su lugar Unai Núñez, quien se alistó junto a Iñigo Martínez en el centro de una defensa que vio caer otra pieza al inicio de la segunda mitad. Corría el minuto 49, no en vano, cuando Yuri dijo basta por otra dolencia muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego y a ser reemplazado por Mikel Balenziaga.

Una vez finalizado el derbi, Marcelino apuntó al respecto en rueda de prensa que "veremos la importancia que tienen, porque siempre que hay lesiones son un inconveniente e intentaremos recuperarlos lo antes posible, pero los futbolistas que salieron al campo, tanto los que lo hicieron de inicio como los que se incorporaron después dieron un muy buen rendimiento y confiamos plenamente en ellos".