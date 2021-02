Jorge de Frutos, una revelación en Levante

eL Levante, rival del Athletic este viernes en una cita liguera que servirá como prueba general de cara a la vuelta de la semifinal de Copa que medirá a ambos equipos el próximo jueves en el mismo escenario, celebra día sí y día también una de las últimas apuestas realizadas por su secretaría técnica. Se trata de Jorge de Frutos (Navares de Enmedio, Segovia, 20-II-1997), un extremo con sabor añejo que asoma como máximo asistente de LaLiga con siete pases de gol tras renunciar a debutar en Segunda División en el verano de 2018 con 21 años al abandonar el Rayo Majadahonda y firmar por el Real Madrid para formar parte de su equipo filial. Consumado entonces un traspaso que alcanzó los 100.000 euros, De Frutos demostró con 7 goles en 33 partidos de liga que la categoría de bronce le quedaba demasiado pequeña, por lo que decidió embarcarse como cedido en la atractiva aventura que le planteó el Valladolid en junio de 2019.

La realidad, sin embargo, fue que el habilidoso y escurridizo atacante segoviano, un especialista en el uno contra uno, no encontró la confianza del técnico Sergio González para poder desarrollar su fútbol para posterior lamento del cuadro blanquivioleta, que dejó pasar la oportunidad de potenciar a un futbolista que ni siquiera finalizó la pasada temporada en Zorrilla. En el mercado invernal, no en vano, cambió de aires para militar a préstamo en el Rayo Vallecano previa cancelación de su cesión a un Valladolid que ve ahora cómo De Frutos, que firmó una tarjeta de cinco asistencias y dos goles en sus diecisiete encuentros con el conjunto vallecano, vuela por la banda derecha del Ciutat de València. La operación se llevó a cabo el 29 de julio de 2020, fecha en la que el Levante se hizo con los servicios del extremo para las siguientes cinco temporadas tras abonar dos millones de euros por el 50% de sus servicios el Real Madrid, que se reservó un derecho de tanteo sobre el futbolista.

Revulsivo en el tramo inicial del presente curso, en el que De Frutos ha ido a más hasta superar todas las expectativas que generó el aterrizaje en Orriols, su condición de titular a ojos de Paco López puede entenderse ya como un hecho contrastado para satisfacción del propio jugador y de un técnico que, a diferencia de Sergio González, ha sabido dibujar las condiciones ideales para la explosión de un joven encarador no exento de capacidad goleadora. Sustituto en la plantilla del portugués Hernani y paciente hasta llegar el momento de irrumpir en el once inicial del cuadro granota, De Frutos tuvo que aguardar a la sucesión de bajas en la parcela ofensiva para irrumpir en las alineaciones. Las lesiones de hombres como José Campaña, Enis Bardhi y Rochina, tres cotizadas piezas para Paco López al inicio de la temporada y con las bandas como radio de acción, dieron una preciada oportunidad al de Navares de Enmedio, que no dejó pasar la oportunidad de exhibir su talento y sacrificio en beneficio del colectivo con notables actuaciones que le sirvieron para tener continuidad en el verde.

La respuesta a la confianza del entrenador de Silla no ha podido resultar más satisfactoria hasta la fecha, pues De Frutos, goleador ante Getafe, Real Sociedad y Atlético, suma tres goles y siete asistencias en los veintitrés partidos de liga que acumula en las piernas, tras los cuales figura como máximo asistente del campeonato con los mismos pases de gol que el colchonero Marcos Llorente y uno más que jugadores como Iago Aspas, Toni Kroos, Joan Jordán, Ángel Correa y Antoine Griezmann.

EL Athletic, CUENTA PENDIENTE La estadística, así las cosas, refleja a las claras el tremendo impacto en la competición de un joven valor que desafiará esta noche la estabilidad defensiva de un Athletic al que se ha medido sin suerte en tres ocasiones. En ninguna de ellas ha logrado la victoria el segoviano, que empató con el Valladolid en San Mamés (1-1) en el envite liguero del pasado curso, perdió 2-0 en su visita a Bilbao con el Levante en liga el pasado 20 de octubre y volvió a firmar las tablas con los rojiblancos en la ida de una semifinal de Copa pendiente de resolución.

