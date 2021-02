La reforma de estatutos del Athletic, ¿en 2021?

Durante su balance de la Asamblea General Extraordinaria de Socios Compromisarios, Aitor Elizegi se refirió también a otras cuestiones de rabiosa actualidad. El presidente del Athletic hizo referencia a la necesidad de actualizar los estatutos del club y cuestionado al respecto, mostró su intención de presentar unos nuevos antes de que finalice 2021. No pudo asegurar tal cuestión, pero sí dejó caer que podría realizar una Asamblea Extraordinaria antes del final de este año para que los compromisarios sometan a votación la reforma de los mismos. En este sentido, Elizegi puso en valor que "casi tres mil socios" han participado en las encuestas, lo que a su juicio es "una muestra importante". Unas valoraciones que el club compartirá con sus socios y aficionados en los próximos días.

En otro orden de cosas, relativas estas a las renovaciones de algunos de los futbolistas de la primera plantilla así como del Bilbao Athletic, el máximo dirigente de la entidad bilbaina se refirió a Raúl García como un jugador "básico para el proyecto". "Él ha comentado lo mismo. Lo que queremos es que cuanto antes esté con nosotros, quedan retos importantísimos para nosotros y tenemos retos con este plantel".

El atacante navarro es, junto a Iago Herrerín, el único miembro del primer equipo cuyo contrato expira el próximo 30 de junio y que a día de hoy aún no ha estampado su firma en el nuevo contrato, si bien todo apunta a que las conversaciones entre ambas partes llegarán a buen puerto más pronto que tarde. En este sentido, algunos medios hablan de la posibilidad de que Raúl García firme por un año con un segundo opcional.

En lo que va de año, la Junta Directiva ha renovado a Mikel Vesga, Óscar de Marcos, Mikel Balenziaga y Oier Zarraga, jugadores cuyos contratos expiraban también en junio de este mismo año. Eso sí, en el caso de Zarraga, lo que el club hizo fue ejecutar la cláusula por la que renovaba automáticamente y que le convertía, desde el mismo momento de su ejecución, en miembro del primer equipo de pleno derecho, por lo que no podrá jugar más con el Bilbao Athletic esta temporada.

Además, si bien Elizegi aseguró en un primer momento que el club "no negocia" con Jesús Areso, futbolista que se encuentra apartado en el Bilbao Athletic por su negativa a renovar, después se enrevesó: "Estamos creando algunas desinformaciones. El club no negocia con Jesús, el club se preocupa por Areso y por supuesto busca soluciones en el terreno de juego. Es más, las que estamos viendo y disfrutando son un orgullo. Siempre hay un jugador que coge el espacio del que deja el camino. Eso es el Athletic. Areso termina contrato en junio. Pensamos que él tiene todas las posibilidades de seguir en el Athletic, pero desde enero está en manos del jugador seguir o no".