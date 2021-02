Óscar de Marcos renueva con el Athletic hasta 2022 sin cláusula de rescisión

El jugador del Athletic Óscar de Marcos ha renovado su contrato con el club bilbaino, por lo que permanecerá en el equipo, al menos, hasta junio de 2022. El futbolista alavés, que el próximo abril cumplirá 32 años, era uno de los cuatro jugadores de la plantilla rojiblanca –los otros son Raúl García, Iago Herrerín y Mikel Balenziaga– que tenían su futuro en vilo más allá de la presente temporada, puesto que en los últimos días han prolongado su vínculo Oier Zarraga y Mikel Vesga. De este modo, la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi sigue apuntalando la plantilla del próximo curso. "Me hace una ilusión increíble poder ayudar al club desde dentro un año más. Me siento orgulloso y afortunado de estar aquí", expresó el de Laguardia.



Como ya adelantó este periódico en la edición del martes 19 de enero, el club había acelerado sus intenciones de prolongar los contratos tanto de De Marcos como de Raúl García, lo que ahora se confirma con la renovación del alavés. Se espera que la siguiente sea la de Raúl García. En el caso de Balenziaga, el club aún no ha contactado con el jugador, pero se intuye que, dado el nivel ofrecido en sus últimas comparecencias, tendrá grandes opciones de seguir un año más en la plantilla.





En cambio,e incluso en este recientemente cerrado mercado de invierno, pero el portero y el club no ha acordado la salida y, que en los últimos partidos, es el decimoquinto león con más encuentros disputados con la camiseta rojiblanca. Llegó a la entidad de Ibaigane en la temporada 2009-10 y desde entonces se ha erigido en uno de los capitanes del equipo. El de Laguardia; se encuentra a solamentede jugadores con más encuentros de la historia del club.De Marcos, que en los últimos partidos ha recuperado un gran protagonismo en el equipo, es eldisputados con la camiseta rojiblanca.. Se estrenó el 6 de agosto con Joaquín Caparrós y desde entonces se ha erigido en uno de los capitanes del equipo. El de Laguardia; se encuentra a solamente 24 compromisos de alcanzar el Top 10 de jugadores con más encuentros de la historia del club.Asimismo, el jugador alavés se ha convertido en uno de losgracias aly que permitió al Athletic levantar el trofeo tras la final frente al Barcelona. A lo largo de su carrera en el equipo bilbaino,Esta temporada ha anotado dos en los diez partidos que ha disputado. Con laDe Marcos ha sido, puesto que ha recuperado la titularidad brindando notables actuaciones.El contrato de De Marcos, como ha ocurrido con varios de los últimos casos de renovaciones de la plantilla,