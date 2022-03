El representante búlgaro en Eurovisión no viene a España por su "agenda ocupada", pero está en búsqueda y captura

Eurovisión se acerca cada vez más. La final se celebrará el 14 de mayo en Turín y las delegaciones de los países participantes aprovechan los últimos meses para que sus artistas se hagan giras promocionales por otros países para darse a conocer y ganarse algunos votos. Todo cuenta para intentar ganar el festival.



Y, como muchas delegaciones, Bulgaria ha programado este sábado día 19 una fiesta en Amsterdam para que sus representantes, Intelligent Music Project, canten por primera vez en directo el tema con el que irán a Turín: Intention. Así lo ha anunciado en Twitter la cuenta oficial de la delegación búlgara.







Entre las respuestas recibidas, un tuitero les pregunta que si podrían hacer otro evento en Madrid o en Barcelona, a lo que la cuenta oficial les dice que "desgraciadamente, debido a su apretada agenda, los fans españoles no podrán verles en directo".





Unfortunately, due to the busy schedule Spanish fans won't be able to see them live.