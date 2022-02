Blanca Portillo destroza una taza con su Goya en 'La Resistencia' de David Broncano

El pasado sábado, 12 de febrero, se celebraba la entrega de los Goya 2022 en el Palau de les Arts de Valencia y Blanca Portillo recibía el Goya a Mejor Actriz Protagonista por su papel en la película 'Maixabel'.



Este lunes la intérprete regresaba al plató de 'La Resistencia', tal y como había prometido durante su visita el pasado martes, para celebrar junto a David Broncano, Grison, Ricardo Castella y Jorge Ponce su último triunfo.





UN GRAN RECIBIMIENTO

"Me habéis dado mucha suerte. Soy superfeliz por estar aquí"



QUIÉN ES EL PROGRAMA GAFE AHORA pic.twitter.com/OeCKp80Wej — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 14, 2022

¿QUIERES ROMPER ALGO CON EL GOYA?

Mira que se habrán hecho cosas con los premios Goya, pero romper una taza...no sé yo. pic.twitter.com/4AkQk4xmd4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 14, 2022

ha entrado al plató del programa de Movistar +que la ha recibido con una gran ovación.decía la actriz nada más entrar en el Teatro Príncipe Gran Vía haciendo alusión al gesto de los presentes.Portillo llegó a 'La Resistencia' con una bolsa de tela, que explicó que era la bolsa oficial que daban en la Academia para llevarte el Goya a casa.La artista no pudo esperar para revelar su contenido, la estatuilla, que había ganado apenas unos días antes, emergió de la bolsa que llevaba grabada la frase, tal y como ella había explicado.Blanca, quién lo sostuvo unos momentos antes de devolverlo a su dueña y hacer una 'pequeña' sugerencia: "Troncha algo, troncha otra taza, que el otro día ya tronchaste una", le decía el conductor del espacio de entrevistas sobre la taza que la actriz estrelló contra el suelo durante su última visita hace una semana.Grison también ha querido aportar a la causa y ha sugerido que lo hiciera, ante lo que la invitada mostraba sus dudas., preguntaba, mientras el colaborador aseguraba que eso era imposible y el presentador intentaba convencer a la protagonista de 'Maixabel'., espetaba Broncano.Finalmente, entre todosutilizando su premio como bate, pero antes han debatido sobre el material con el que está hecha la estatuilla de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, concluyendo que estaba fabricada en bronce y, por tanto, no se iba a romper."No, hombre,, esto es metálico", afirmaba el presentador y recibía una advertencia de la actriz antes de utilizar el Goya para destruir la taza: "¿Seguro?", algo que Broncano ha asegurado que haría si ocurría algo., por su parte, no parecía tan convencido como el conductor de 'La Resistencia' e indicaba a la artista que, comentaba con humor.Mientras presentador y colaboradores seguían opinando sobre la mejor manera de 'utilizar' el Goya, B, subrayaba la madrileña para zanjar el divertido momento.