Ianire gana el juego de inmunidad y Goiz se convierte en la primera víctima del intenso arranque de 'El conquistador del Caribe'

Este lunes daba comienzo la edición más extrema de 'El conquistador del Caribe'.



Tras el programa de la semana pasada en el que los seguidores del formato pudieron conocer a las participantes confirmadas, a las tres capitanas y descubrieron el nombre del juez que acompañará a Julian Iantzi a lo largo del programa, David Seco, este 17 de enero por fin han podido disfrutar del primer episodio desde el Caribe.





Me voy para el caribe, que hoy empieza la fiesta y eso a mi me gusta mucho, a ver si les gusta mi presencia. #conquis #conquis1 — david seco (@davidseco1) January 17, 2022

LAS DOS CARAS DEL CARIBE

▶?VÍDEO | Las chicas comienzan la aventura con lo puesto tras disfrutar de una fiesta en un catamarán #conquis1 https://t.co/v0FJtge9ej — El Conquistador (@el_conquis) January 17, 2022

UN DURO JUEGO DE INMUNIDAD

▶?VÍDEO | A través del descarte, las mujeres participantes de "El Conquistador del Caribe" han decidido qué 9 irán al primer juego de inmunidad. Hay quien piensa que ha habido estrategias #conquis1 https://t.co/RiXYe7MVYU — El Conquistador (@el_conquis) January 17, 2022

▶?VÍDEO | Ianire, ganadora del primer juego de inmunidad de la edición #conquis1 https://t.co/iSNW1kISRj — El Conquistador (@el_conquis) January 17, 2022

GOIZ, PRIMERA EXPULSADA

▶?VÍDEO | Iratxe y Camila, puestas en peligro por sus propias compañeras #conquis1 https://t.co/mg3tKymGpd — El Conquistador (@el_conquis) January 17, 2022

▶?VÍDEO | Goiz, eliminada por Iratxe y Camila en el duelo de las cacatas #conquis1 https://t.co/eCJFXuMpQw — El Conquistador (@el_conquis) January 17, 2022

Las 19 concursantestotalmente opuestas. Todas, empezaron su andadura,en el que disfrutaron del lado más amable de su destino: relax, bebidas y un ambiente festivo en el que se mostraron encantadas.Sin embargo, lo bueno se acabó pronto para ellas yen moto de aguarealmente, la del hambre y la supervivencia.Todas se lanzaron al mar, la mayoría solo en bañador y descalzas,, y al llegar a la orilla las esperaba Julian Iantzi para darles la bienvenida a la aventura.Para sorpresa de las participantes, en este primer programa, peroDe las 19 chicas, quién lo hacía y quién no dependía exclusivamente de ellas, que han tenido que decidir las concursantes que irían a la prueba y las que se quedarían en el campamento., especialmente entre las que se iban a enfrentar al juego, que consideraban que algunas de las compañeras que se habían quedado en el campamento habían hecho sus elecciones por pura estrategia.Las nueve elegidas se han enfrentado aque ha empezado con una, dónde debían r. Las seis primeras en conseguirlo debíany recoger la ikurriña que ondeaba en la cima.y no ha podido reprimir su euforia en el momento del triunfo. En la otra cara de la moneda se encontrabany debían decidirque siempre augura problemas, finalmentey no pudo evitar derrumbarse al pensar que el colgante significaría la expulsión directa.Camila era la portadora de uno de los collares, pero aún quedaban otros dos por entregar., dónde se encontraban las 10 participantes restantes,. Ellasa la que se le entregaría, un tenso momento quede esta 18ª edición.Finalmente,, pero aún quedaba otro collar más. Ianire, la ganadora del juego de la inmunidad, tenía la ventaja de entregárselo a quién quisiera y decidió dárselo a Goiz.Una vez elegidas las tres nominadas,, en esta ocasión sobre unas pasarelas en las que debían mantener el equilibrio guiadas por las órdenes de sus ayudantes.del concurso tras un inoportuno tropiezo.Iratxe y Camila por el momentoy siguen en el campamento con el resto de participantes, que continúan con lo puesto mientras