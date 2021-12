Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero': mangueras, buena alimentación, llamadas vip y un nuevo libro

Karlos Arguiñano acudía este jueves a divertirse al plató de 'El Hormiguero' y presentaba su nuevo libro 'La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables'.

El libro, que ya está disponible, incluye varias recetas que el chef ha preparado a lo largo de los años en su programa 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano' y otras inspiradas en su familia y su infancia que le recuerdan a los platos que cocinaban sus abuelos cuando él era un niño.



LLAMADAS VIP Y FELICIDAD

OBESIDAD VS BUENA ALIMENTACIÓN

¡RECETA NAVIDEÑA de @karguinano! Sorbete de piña colada con su toque maestro #ArguiñanoEH



(Ingredientes para 6 personas)

3 rodajas de piña fresca (450gr)

200ml de leche de coco

Zumo de 1 limón

1 chupito de ron (50ml)

600gr de cubitos de hielo

Hojas de menta pic.twitter.com/auqWnq0baj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 16, 2021



LA PASIÓN DE ARGUIÑANO: LAS MANGUERAS

ha hablado de diversos temas con Pablo Motos a lo largo del espacio, pero más allá de la cocina, tambiénEl cocinero:"Quise ser cocinero, soy cocinero; me quise casar, me casé; quise tener hijos, tengo siete hijos; quise tener un restaurante, lo tengo; quise tener un hotel, lo tengo; quise hacer una escuela, la hice; quise montar una bodega, la monté. Yo soy una persona muy normal, de los que les costaba aprobar en el colegio, de los últimos de la clase, pero cuando eres constante y honrado, sales adelante" ha dicho animando a la gente a luchar por lo que desean.Además, también:"Yo conté hace un año en el programa 'Dos parejas y un destino' que presenta Anne Igartiburu en TVE que Luisi estaba muy triste por la pandemia y ha pasado un año y todavía siguen diciendo el drama de la familia Arguiñano. Y Luisi está muy bien, de verdad, está esperándome para que mañana le prepare la cena" aseguraba.Hablando de su vida y de sus logros,, y ha querido saber si había recibido alguna felicitación que le hubiera hecho especial ilusión: "Me llamaron Joan Manuel Serrat y el ministro de Cultura y Deporte. Después de 33 años de televisión, me han dado muchos premios y me han hecho muchos reconocimientos, pero este. Y además es un premio dotado con dinero, con 30.000 euros, que los doné antes de haberlos cobrado".Tras explicar los secretos de su nuevo libro,Arguiñano quiso dar su opinión sobre este asunto y dejó clara su posición:"Somos el número uno de Europa en obesidad infantil.. La culpa es de, que t, porque una persona está bien alimentada cuando come muy variado. Hay que comer un poco de todo y un mucho de nada. Esto quiere decir que a un niño no le puedes dar tres días a la semana espaguetis y pechuga de pollo, sino que hay que darle un menú mucho más variado para que sea un niño sano" argumentaba el invitado.También ha querido resaltar la parte psicológica de este problema y las consecuencias que le puede crear a un niño en el futuro: "Un niño con sobrepeso no puede jugar en el recreo del colegio como es debido, igual es el hazmerreír de los demás y empieza a ser infeliz. Y si un niño no es feliz, cuando vaya creciendo, va a tener muchos problemas" y ha dado su opinión sobre los menús infantiles que ofrecen en algunos restaurantes: ". Los padres son los ídolos de los hijos y si tú le acostumbras a comer variado, él sigue tu camino. Si le das todos los días lo que él quiere para quitártelo de encima, el niño con 4 años no sabe lo que quiere. A un niño le tienes que dar lo que tú crees que le tienes que dar. Tiene que comer lo mismo que los padres en pequeñas dosis".del espacio de Trancas y Barrancas, cómo hace con todos los invitados que pasan por el plató,"Para mí las mangueras son... Joder. Te lo digo de verdad, a mí las mangueras es lo que más me gusta.s" reconocía el cocinero, y contaba hasta que punto llega su afición por estos objetos: "Cuando era joven yo conocía Madrid de noche. Alguna noche, muy tarde, iba en taxi y veía a los barrenderos que limpiaban la calle Alcalá, porque me hospedaba en el Hotel Alcalá, con la manguera con una presión... Decía al taxista que parara y le daba al que estaba con la manguera 200 pesetas de las de entonces para que me dejara la manguera durante cinco minutos"." zanjaba riendo el conductor de 'La cocina abierta'.