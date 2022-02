Sorpresas y consolidaciones

Curso concentrado pero lleno de emociones y objetivos cumplidos



Pello Bilbao brilló tanto en el Giro como en el Tour y eso le valió para ser galardonado por DEIA con el premio de Mejor Ciclista de 2021

Pello Bilbao escala en su trayectoria al igual que lo hace en los puertos más exigentes. No necesita cambios de ritmo llenos de explosividad, lo suyo es ir poco a poco, a un ritmo constante y siempre de menos a más. En 2021 volvió a aparecer en los primeros puestos tanto en el Giro, donde finalizó decimotercero, como en el Tour, noveno. Pero su rendimiento no estuvo únicamente unido a los resultados. Fue un escudero de lujo de Damiano Caruso en la ronda italiana y en París conoció por primera vez el podio al subir como el mejor equipo, siendo una parte fundamental en este logro. Estos éxitos reflejados en números y esfuerzos le hacen merecedor del premio DEIA al Mejor Ciclista, uno de los galardones que se entregarán en la gala que tendrá lugar mañana jueves a las 19.00 horas en el Museo Guggenheim.



"Ha sido un año intenso. Acabé antes de lo normal pero la temporada estuvo concentrada y tuve grandes emociones. Me quedo con el Giro porque es la carrera en la que encuentro el ciclismo más original, es donde más disfruto y este año no ha sido una excepción. Me quedo con esas batallas que tuve con Caruso contra el Ineos, el equipo más fuerte. Tal vez no sea un logro que esté en mi palmarés, pero para mí es algo grande", cuenta Bilbao. Actualmente está viviendo los primeros coletazos de la temporada de 2022 y el gernikarra tiene muchos retos en el horizonte. Muchos sueños en rosa, pero también un objetivo entre ceja y ceja más cercano a casa: "La carrera de casa, la Itzulia, la tengo marcada y es una cita que me va como anillo al dedo. Mi sueño es ganar por fin una etapa en casa".

Un campeón de Europa que sueña con tocar la cima mundial



Kerman Lejarraga será galardonado con el premio DEIA Internacional 2021 gracias a sus éxitos en el ring y su capacidad de superación

Kerman Lejarraga, tras un entrenamiento en Fadura. Foto: Borja Guerrero

La mayor victoria de Kerman Lejarraga fue recuperar esa ilusión que había perdido. El Revolver de Morga decidió cambiar de equipo de entrenamiento y ahí encontró la clave. Volvió a disfrutar del boxeo y se reencontró consigo mismo. Con esa sensación fue de nuevo ese boxeador peligroso, siempre competitivo y capaz de derrotar a cualquiera. Los resultados llegaron y el Campeonato de Europa apareció en el horizonte. Otro reto. Otro éxito. El vizcaino consiguió el cinturón en septiembre tras derrotar al francés Dylan Charrat y en diciembre lo revalidó superando al inglés Jack Flatley. Esta última victoria llegó en Bilbao, rodeado de los suyos. Escenario especial para él y donde no había batallado desde 2019. Eso se notó con creces en el combate, con otra actuación sobresaliente. Todo ello le ha servido para ser galardonado con el DEIA Internacional 2021.