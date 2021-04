Marcelino: "A mí el sueño no me lo quita ningún jugador de la Real Sociedad"

Proyecta ambición y convicción. Quiere ganar la final de Copa ante la Real y ni se le pasa por la cabeza perderla: "Cuando eres entrenador tienes ese sueño, te das cuenta de lo difícil que es jugar una final"

Marcelino García Toral (Villaviciosa, 14 de agosto de 1965) es una persona cercana. Recibe al invitado con una sonrisa sincera. Le gusta conversar, está curado de espanto y no asoma gesto alguno dubitativo a la hora de responder.

La entrevista se acuerda en una duración de media hora, pero el técnico del Athletic no mira en ningún momento su reloj y la audiencia se extiende hasta casi un cuarto de hora más. "Son noventa minutos para ganar un título de Copa, que hace bastantes años que no sucede a un club que es copero por excelencia. Todos disfrutamos de esa posibilidad y a la vez siempre tienes la expectativa de ganarla. Puedes pensar que no hacerlo sería una decepción, pero tenemos que ser positivos, pensar en la opción de ganarla", expresa Marcelino como punto motivador hacia una afición, la rojiblanca, que cree "entregadísima, muy cercana, que nos ha ayudado en todo".