Imanol Alguacil: "Solo podemos felicitar al Athletic"

La incontestable goleada sufrida en el derbi a manos de un imponente Athletic que buscó el quinto gol hasta el pitido final dejó sin apenas argumentos en rueda de prensa a Imanol Alguacil, quien apuntó que "solo podemos felicitar al Athletic". "Más que nunca quiero hacer frente a esta dolorosa derrota, porque soy el responsable", advirtió de entrada el entrenador de la Real, quien confesó acto seguido que "ha sido un palo, pero es parte del fútbol. El primer tiempo ha sido igualado, pero en el segundo las dos jugadas a balón parado han marcado el devenir del partido y a partir de ahí es cierto que nos hemos caído".







"Sabíamos que ellos a balón parado son poderosos y siempre hacen daño, pero quedaba tiempo por delante y no hemos podido. Han sido mejores y una vez más han hecho un gran partido", agregó ante los medios de comunicación Alguacil instantes antes de relacionar la poca presencia de sus hombres en área rival con el apartado físico. Cuestionado al respecto, el técnico oriotarra expuso que "si vas arriba, hay que hacer un esfuerzo enorme para volver y esta vez seguramente no estábamos para eso. No vamos a buscar excusas, porque esto es lo que tiene jugar cada tres días, aunque el primer tiempo ha sido muy equilibrado y no creo que el Athletic estuviera tan cómodo".

, reconoció, no obstante, un cariacontecido Alguacil, quien afirmó respecto al posible impacto negativo de tan abultado resultado en su equipo a corto plazo que "no me preocupa la derrota, porque dentro del resultado hay muchos matices y si algo tiene este equipo es que sabe afrontar este tipo de derrotas y levantarse".n y vamos a ver si somos capaces de ganarlo", subrayó por último el entrenador del conjunto donostiarra, quien hizo hincapié en la importancia, ganando o perdiendo, de "analizar lo que ocurre en cada partido para corregir los posibles errores y mejorar".