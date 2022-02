El Athletic se come a la Real Sociedad en el derbi

Un derbi para recordar. Un segundo tiempo para enmarcar. Un Athletic que se ha zampado a una Real Sociedad que regresa a casa muy tocada por la abultada derrota que ha encajado y que evidentemente le hace mucho daño. Porque el Athletic le ha superado en todos los matices, le ha vencido con todas las de la ley y se sitúa, con estos tres puntos que cotizan uno más en caso de empate en la jornada final del curso, casi a la par del equipo de Imanol Alguacil, que presumía de un fútbol que dicen es enamoradizo y que en esta ocasión ha sido un verdadero coladero. Lo cierto es que el conjunto rojiblanco, pese a fallar un penalti en el primer acto, da un golpe de autoridad, presenta su candidatura a llegar a Europa vía liga y le manda un mensaje al Valencia de cara al partido de vuelta de la semifinal de Copa en diez días en Mestalla. El Athletic se quita también cualquier espinita que pudiera tener clavada en un derbi que no ganaba desde dos años y medio, y presume de una goleada fraguada en su vendaval de los segundos 45 minutos.

El derbi genera un punto añadido de excitación. Es un asunto emotivo que se ha ido acentuando en los últimos tiempos, en ocasiones con polémicas artificiales que han enturbiado los previos, como la creada, sin sentido, por las entradas que no llegaron a Donostia. La final de Copa del pasado 3 de abril también se mantiene en el recuerdo. En el verde se habla otro idioma y así lo plantean jugadores y entrenadores, conscientes de que al matiz táctico le toca gestionar el mental. Se trata de mantener la cabeza fría en los momentos de subidón que se dan durante este tipo de partidos. Lo cierto es que Marcelino e Imanol Alguacil no se guardaron nada de lo que tenían disponibles. Había mucho en juego. El asturiano, que hizo cinco cambios respecto al once que compareció en Son Moix, tiró de su plan favorito, aunque se guardó de inicio a Vencedor, ya con el alta médica tras mes y medio sin jugar para aportar en la última media hora, y reservó a Yeray, que no está al cien por cien. El oriotarra se quedó a última hora sin Isak, con el que no quiso arriesgar y con el foco puesto en la resolución de su eliminatoria europea con el Leipzig, y apostó de inicio por Silva en detrimento de Rafinha. Dos ideas fijas. Dos ideas reconocibles. Dos ideas que requerían tener impacto en el juego. Dos ideas sostenidas en sus argumentos.

Se conocen los del Athletic de Marcelino. Referencias cercanas hay varias, sobre todo las de los inolvidbles duelos de Copa ante el Barça y el Real Madrid, incluso ante el Valencia. El conjunto rojiblanco es un libro abierto, su presión y la intensidad que imprime a sus acciones le avalan en su propuesta y no dudó en proyectarla ante una Real que prioriza otros conceptos. Los leones ganaron la partida en la pizarra pasado el cuarto de hora de juego. No dejaron maniobrar a Merino ni a Silva, los dos directores realistas, y el equipo de Imanol se conformó con esperar para solo meter los morros en el área de Unai Simón en un par de llegadas por su costado derecho por medio de Portu. Poca cosa. El Athletic, con protagonismo para Berchiche y De Marcos en bandas y con un Raúl García al que le marcó la amarilla que recibió a los cinco minutos, ofreció una marcha más que, sin embargo, no le dio premio en la primera mitad, porque no tomó las decisiones acertadas a la hora de culminar sus acciones ofensivas.

El derbi cogió temperatura, más en lo que corresponde la fibra. Y un derbi no es un derbi sin morbo. Le tocó en esta ocasión a Alex Remiro acapararlo. Asumida la monumental pitada de La Catedral por su conocida salida del club bilbaino por la puerta de atrás y por sus posteriores gestos de cariño cero ante la entidad que le hizo crecer, el de Cascante tuvo su momento de gloria para pesar de la parroquia rojblanca. Si no se quiere taza, toma taza y media. Y el damnificado fue Muniain, con el que le une cierta amistad. ¿O no? Porque Iker desperdició una pena máxima tras unas manos clamorosas de Silva. Remiro, como venganza personal, le intuyó el golpeo al capitán rojiblanco que frustró una ventaja de su equipo de cara al segundo acto, en el que se debía vender el pescado.

Y el Athletic fue el que lo compró. Todo. Ya no tuvo piedad ni de la Real ni de Remiro. Pujo mucho más y mejor que la Real, desbordada por arriba, por abajo... La convicción es así de generosa. El colectivo de Marcelino rememoró las mágicas noches de la Copa, porque el derbi también pone. Se desmelenó, sin más. Honró al derbi. Tiene hambre, que se trata de una buenísima noticia cuando se quiere llegar a una tercera final de Copa de manera consecutiva, cuando se quiere llegar a Europa vía liga. Y se comió a una Real empequeñecida, ridícula y a la que ni le valdrá poner excusa alguna para justificar la evidencia. El Athletic, a día de hoy, está a un nivel por encima de su vecino. Solo hay que analizar los números desde el derbi de la primera vuelta y la progresión de los dos equipos. El Athletic, al que le funcionó los recambios, arrolló, asi de simple. Vivian, Sancet, Iñaki Williams y Muniain pusieron la firma a los goles en una noche en la que la Real, cuyo primer tiro a puerta lo ejecutó en el minuto 79, salió magullada futbolísticamente de San Mamés.



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: Unai Simón; De Marcos (Min. 90, Petxarroman), Vivian, Iñigo Martínez, Berchiche (MIn. 90, Balenziaga); Berenguer, Dani García, Vesga (Min. 62, Vencedor), Muniain; Raúl García (Min. 62, Sancet) e Iñaki Williams (Min. 87, Villalibre).

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino (Min. 62, Guridi); Portu (Min. 74, Djouahra), Silva (Min. 62, Rafinha), Oyarzabal (Min. 87, Lobete); y Sorloth (Min. 76, Martín).

Goles: 1-0: Min. 68: Vivian. 2-0: Min. 72; Sancet. 3-0: Min. 80; Iñaki Williams. 4-0: Min. 89; Muniain

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Raúl García (Min. 5), Iñigo Martínez (Min. 37), Dani García (Min. 55) y Berenguer (Min. 92), por el Athletic; y a Silva (MIn. 30) , por la Real Sociedad.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander disputado en San Mamés ante 40.698 espectadores, según datos oficiales.