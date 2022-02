Las notas de Aitor Martínez: Sancet olvida sus problemas

Suma y sigue el Athletic, que solo ha perdido un partido en lo que va de año. No ha firmado su mejor partido, pero ha tenido la puntería que le faltó otras veces para lograr la victoria.

3Simón. En su regreso al once tras rotar en Copa ha sacado una muy buena mano a disparo de Darder en el tramo final del encuentro. Ha dejado su sello en esa acción, pues no ha tenido mucho trabajo, aunque lo ha solventado con mucha tranquilidad.

1Lekue. No está al nivel qe ofreció en el arranque del curso y, como contra el Rayo Vallecano, ha sufrido en defensa más de lo que le habría gustado, especialmente ante Pedrosa, que le ha retratado en alguna acción. Apenas se ha dejado ver en ataque.

2Vivian. Ha sido probablemente el partido en el que más incómodo se ha encontrado. Dimata le ha puesto las cosas muy complicadas. Ha cometido un error impropio de él en el tanto del Espanyol, pero lo ha solventado con una gran asistencia a Iñigo Martínez. Ha mejorado en la segunda mitad.

4Iñigo Martínez. Se van acabando los calificativos para definir sus actuaciones. Este lunes ha vuelto a ofrecer un rendimiento muy notable redondeando con el tanto de la victoria del Athletic. Ha tirado de contundencia en defensa, donde a ratos se ha tenido que multiplicar.

3Balenziaga. Fue de menos a más. Le costó enchufarse al partido, pero tiró de veteranía para solventar algunas acciones comprometidas. Se atrevió muy poco a sumarse al ataque, aunque generó peligro en un par de llegadas.

3Berenguer. Ha tenido otra chispa. Quizá le haya venido bien el gol que marcó frente al Real Madrid. Muy participativo y con desborde por banda derecha. Ha podido marcar, pero se ha topado con la pierna derecha de Óscar Gil. Ha sido sustituido.

2Zarraga. Ha tenido algunas imprecisiones y desajustes, especialmente en los primeros minutos del partido, que ha ido maquillando con el paso de los minutos. Ha dejado algunos detalles de calidad en el centro del campo. Ha acabado el encuentro en la banda.

2Dani García. No ha estado al nivel del partido de Copa ante el Madrid, aunque probablemente acusa el esfuerzo. Le ha faltado velocidad para alcanzar a Puado en el tanto del Espanyol y también algo de claridad con el balón en los pies. Fue sustituido.

2Nico Serrano. No se ha escondido en ningún momento, aunque le ha faltado claridad en algunas acciones. Ha dejado detalles de su calidad, pero se ha ganado alguna bronca de Marcelino por no ejecutar bien la presión o perder su marca. No ha acabado el encuentro.

3Raúl García. Ha dejado el campo dolorido tras un choque con un defensor del Espanyol. Antes, en la hora que jugó, se ha dejado el alma en cada balón y ganado un buen puñado de disputas aéreas. Además, ha dejado solo a Sancet para que este fusilara a Diego López y pusiera el empate.

-Vesga. Está a un gran nivel de confianza y se nota. Buenos minutos los suyos, con despliegue físico y calidad.

-Iñaki Williams. Ha estirado al equipo en la media hora que ha jugado, dejando buenas sensaciones.

-Petxarroman. Marcelino le colocó en el centro del campo, donde ha dejado algún detalle y alguna pérdida evitable.

-Villalibre. Regresa tras varias semanas de baja. Algo precipitado en ocasiones.

-Muniain. Tira de veteranía en el tramo final del encuentro para dormir el partido.





El mejor

Sancet. A todo lo bueno que hacía antes le ha agregado una facilidad hasta ahora desconocida para relacionarse con el gol, lo cual es una grata sorpresa. Este lunes, en su regreso al equipo tras varios días de baja y un incidente nocturno extradeportivo, ha demostrado que su rodilla está totalmente recuperada. Ha marcado el gol del empate en un ejercicio de paciencia y ofrecido buenas alternativas en ataque al equipo, donde se ha asociado bien, especialmente con Berenguer. Ha sido sustituido.