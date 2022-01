Las notas de Aitor Martínez: Sancet, un oasis en el desastre

Mal partido del Athletic en el peor escenario posible, una final. Superado por el Real Madrid en todas las facetas del juego, el equipo de Marcelino apenas pudo inquietar a Courtois. Sancet fue el único capaz de poner en apuros a la zaga blanca.



EL MEJOR: 2 SANCET

Fue un oasis en medio del desastre generalizado en un partido que el Madrid tuvo controlado en todo momento. Se ofreció entre líneas, jugó rápido y siempre con criterio, pero no encontró nadie que le acompañara. Firmó la mejor ocasión del encuentro para el Athletic, al margen del penalti, tras recibir en el área, girarse y buscar la escuadra de la portería defendida por Courtois, pero disparó elevado. Sorprendió que fuera sustitudo tras el segundo tanto del Real Madrid.



1 Unai Simón

Recibió dos goles, el primero de ellos con un disparo desde la frontal del área y el segundo de penalti, en los que poco o nada pudo hacer. Bien en el juego con los pies, falló en una salida por alto. Sacó una buena mano a disparo de Casemiro.



1 De Marcos

No estuvo cómodo en el partido. Le tocó tapar a Vinicius, que no tuvo su mejor noche, pero que le hizo un traje en un par de acciones. No estuvo acertado en las ocasiones en las que pudo alcanzar el área rival, aunque hizo trabajar a Mendy.



0 Yeray

No estuvo al nivel del partido de semifinales contra el Atlético de Madrid. Sufrió en algunos centros laterales y cuando el Madrid apretó le costó sacar el balón limpio desde atrás. Cometió el penalti que sentención el partido a favor del conjunto merengue.



2 Iñigo Martínez

No pudo brillar al nivel que lo venía haciendo en la temporada, aunque pudo frenar a Benzema, que apenas entró en contacto con el balón en ataque. No estuvo tan fino como en otras ocasiones a la hora de dar salida el balón, con algún error impropio de él.



0 Balenziaga

Quedó retratado en la acción del primer gol del Real Madrid, en la que reculó en exceso ante Rodryo, permitiendo que entrara con mucha facilidad al área. No estuvo nada acertado en las acciones en las que llegó a campo rival. No acabó el partido.



0 Berenguer

Sorprende la insistencia de Marcelino con él en el once titular. No está fino. No pudo conectar con sus compañeros en ataque y perdió muchos balones. Tampoco tuvo capacidad para desbordar por banda. Fue sustituido al descanso.



1 Zarraga

Tuvo bastante más presencia que en las semifinales contra el Atlético de Madrid, ofreciéndose en la salida de balón. Filtró algún buen pase, pero a ratos sufrió en el repliegue. Pudo hacer más en la presión en el primer gol del Madrid. Fue sustituido.



1 Dani García

Trabajó a destajo, lo cual no es un hecho noticioso y realizó algún buen corte de balón, pero su incidencia en el juego fue muy poca. Llegó tarde en la ayuda a Balenziaga en el primer tanto del Madrid.



1 Muniain

No se escondió, como acostumbra, pero no le dio velocidad al juego. Condujo en exceso, le sobraron muchos toques de balón, pero participó en algunas de las acciones más peligrosas de su equipo. Perdió muchos más balones que de costumbre. Fue sustituido.



0 Iñaki Williams

Desaparecido. Militao y especialmente Alaba le secaron en todo momento. No pudo estirar al equipo y estuvo muy poco acertado en los controles, lo que impidieron que pudiera encontrar situaciones de peligro.



1 Nico Williams

Entró tras el descanso, aunque no tuvo la incidencia del partido frente al Atlético de Madrid. No pudo con Mendy, por lo que probó fortuna en el costado zurdo, donde generó más peligro.



- Raúl García

Estuvo en casi todas las acciones de peligro del equipo, incluso forzó el penalti por mano de Militao que él mismo falló.



- Vesga

Entró con el partido sentenciado y convertido en un correcalles. No estuvo mal.



- Berchiche

Dejó dos buenas acciones en ataque, entre ellas el centro del penalti.



- Nico Serrano

Los dos primeros disparos a puerta del Athletic llevaron su firma.