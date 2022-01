Marcelino: "Llevamos mucho tiempo bien"

Marcelino García Toral, que ha aprovechado el confinamiento tras dar positivo por covid-19 para trabajar y repasar las estadísticas de sus jugadores, es optimista ante las intensas semanas de competición que su equipo afronta en el comienzo de año. Después de ganar con solvencia a Osasuna en El Sadar en el retorno liguero y de no pasar apuros en la Copa ante el modesto Mancha Real, el Athletic disputa este domingo otro derbi, en este caso en Mendizorrotza ante el necesitado Alavés, que ha confiado en José Luis Mendilibar el reto de escapar del descenso.



Una cita en la que, según ha advertido el asturiano, sus pupilos tendrán que aplacar la previsible intensidad de la que harán gala los babazorros. "Los equipos de Mendilibar tienen una filosofía clara. En una semana ha modificado prácticamente toda la forma de proceder del equipo. Presión alta, juego directo, muchos centros,€ Lo que nos va a obligar a estar tremendamente activos. Si no somos capaces de igualar esa intensidad nos pondrán en dificultades. Pero estamos en un buen momento e iremos con el ánimo de ser superiores al rival y de transformarlo en tres puntos", ha destacado el entrenador rojiblanco este sábado antes de dirigir el último entrenamiento.

Los goles han llegado en las últimas jornadas (con el triplete de Sancet en Iruñea y el doblete de Nico Williams en el torneo del K.O.) tras una sequía ante la portería contraria que Marcelino ha relativizado: "Llevamos mucho tiempo bien. Para el entrenador cuando no se gana es difícil explicar que el equipo está bien, pero las diferentes estadísticas así lo reflejaban. La diferencia es que ahora somos capaces de concretar. El gol es el tesoro. Si lo tienes está más cerca el objetivo".

Después del duelo ante el Alavés llegará la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí, donde el Athletic se medirá el próximo jueves al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Un título del que, según ha recordado Marcelino, el conjunto rojiblanco es el vigente campeón. "Que a nadie se le olvide", ha enfatizado el de Villaviciosa, que se ha tomado con humor que el Barcelona se haya vuelto a cruzar en su camino, en este caso en los octavos de final de la Copa: "Me encuentro siempre con ellos. Por supuesto que no lo hubiéramos elegido, pero creo que ellos tampoco a nosotros. Va a ser un partido muy bonito y estamos en condiciones de competir con cualquiera. Pero comparar al Athletic con el Barcelona no es del todo justo, hay muchas diferencias. Pero ahora nos interesa más el Alavés", ha remarcado Marcelino.





MERCADO DE INVIERNO



Sobre la posibilidad de que Ander Capa, que acaba contrato en junio y no seguirá en el club, busque una salida en el mercado de invierno, Marcelino se limitó a decir que él no pondrá impedimentos siempre que la solución sea del agrado del jugador y del club. "No sé su parecer. Tenemos una relación cordial, como con cualquier otro futbolista. Su situación para él es difícil, yo lo entiendo, pero el fútbol es así. Cualquier futbolista que no esté jugando y que su situación le resulte incómoda y quiera modificarla, no seré yo el que lo tenga a disgusto".

Similar ha sido la respuesta del astuarino al ser cuestionado por el futuro inmediato de Peru Nolaskoain. Tras permanecer prácticamente año y medio lesionado, el de Zumaia ha vuelto a competir y equipos como el Amorebieta ya han preguntado por su situación. "No le puedo prometer jugar. Después de tanto tiempo lesionado lo que más le conviene es jugar. Si se quiere quedar, le trataremos como a los demás", ha apostillado Marcelino.