El Bilbao Athletic no reacciona con Patxi Salinas

El Bilbao Athletic continúa en caída libre. El debut de Patxi Salinas en el banquillo en sustitución de Imanol de la Sota no ha traído consigo la reacción deseada en un equipo que, preso de una ansiedad reflejada sobre el verde, ha cosechado una nueva derrota ante el San Sebastián de los Reyes en Lezama (0-2), donde los cachorros solo han conseguido sacar adelante uno de los nueve partidos disputados como locales. El primer objetivo del nuevo entrenador rojiblanco, levantar la moral de la tropa, hizo aguas al morder el polvo de manera merecida frente a un rival que se adelantó en la primera mitad y dio el golpe definitivo en la segunda para someter a los bilbainos, superados por un equipo que asomaba en mitad de tabla y que venía de perder y sufrir el martes un mayúsculo desgaste en Copa contra el Fuenlabrada, prórroga y tanda de penaltis mediante.

Sin Agirrezabala, ni Paredes tras ser reclutados ambos por el primer equipo para cubrir las bajas de Unai Simón e Iñigo Martínez ante el Betis en San Mamés, pero con Nico Serrano de vuelta al once inicial después de ser calificado como un futbolista "top" por el menor de los Salinas, los cachorros recibieron el primer revés en forma de gol en el minuto 12. Fer Ruiz, autor de dos tantos en liga hasta su visita a Lezama, abrió el marcador de cabeza a centro de Mario para profundizar en la herida abierta a nivel de juego, resultados y confianza que presenta un depresivo Bilbao Athletic que intentó reaccionar antes del paso por vestuarios.



LA SENTENCIA

Buscaron el empate los bilbainos con un poderoso disparo de Diarra que repelió Miguel, así como con otro remate desviado de Prados que precedió a sendas internadas por banda de Serrano y Cabo que no acabaron en gol para lamento de los vizcainos, que encararon el segundo acto sin cambios y con una nueva oportunidad para Serrano que acabó en las manos de un activo Miguel. Iru, en el minuto 57, también tuvo que intervenir con una gran estirada para evitar que, con el 0-2, el San Sebastián de los Reyes, sin victorias a domicilio antes de su enfrentamiento con el Bilbao Athletic, abriera brecha en el marcador. No lo hicieron los visitantes en primera instancia y tampoco en otras dos claras ocasiones de gol que, sin embargo, fueron el preludio del temido segundo tanto. Lo firmó el recién ingresado Arturo en el 79 con una volea a la que no pudo dar respuesta Iru y que puso tierra de por medio en un encuentro en el que Salinas tampoco dio con la tecla.

Lejos de alzar el vuelo tras la destitución de Imanol de la Sota, los cachorros, que finalizarán el año en puestos de descenso tras enlazar el duodécimo partido liguero consecutivo sin ganar, volvieron a tropezar con la misma piedra. El efecto buscado con el cambio en el banquillo deberá esperar, pues el Bilbao Athletic, por el momento, no reacciona.

BILBAO ATHLETIC: Iru; Núñez, Jaso, Lorente (Min. 84, Agirre), Kortazar, Prados, Diarra (Min. 73, Goti), San Bartolomé (Min. 73, Guruzeta), Cabo (Min. 59, Tascón), Serrano (Min. 84, Ewan) y Artola.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES: Miguel; Jime (Min. 89, Rodri), Juanra, Moreno, Raúl, Mario, Llorente, Fer Ruiz, Borja Martínez (Min. 70, Javi Rueda), Jauregi (Min. 73, Arturo) y Molina (Min. 46, Borja Sánchez).

GOLES: 0-1: Min. 12; Fer Ruiz. 0-2: Min. 79; Arturo.

ÁRBITRO: Daniel Pastoriza Iglesias (comité gallego). Amonestó en el Bilbao Athletic a Prados (Min. 51). Por parte del San Sebastián de los Reyes vieron la cartulina amarilla Juanra (Min. 18) y Molina (Min. 38).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera Federación disputado en las instalaciones de Lezama.