Los gastos en el Athletic, al alza en los últimos tres años

La Asamblea Ordinaria de Socios Compromisarios del Athletic, la última del actual mandato de la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi aunque le restan por delante un mínimo de otros dos cónclaves de carácter extraordinario, se presenta caliente. Quedan quince días para que el órgano soberano de la entidad dicte sentencia, pero los números gordos de las cuentas y las propuestas presentadas el miércoles por la cúpula del club invitan a pensar que se experimentará una cita a la que no le faltará buenas dosis de polémica. La petición de una derrama de 120 euros a cada socio, así como el alto gasto en la plantilla deportiva, entre otros matices de los puntos a debatir y votar el próximo día 23 en San Mamés, acaparan las inquietudes entre una masa social que está a la espera de lo que, especialmente, Jon Ander de las Fuentes, el contador de la Junta, desgrane durante su intervención ante los compromisarios. Lo cierto es que la pandemia del covid-19 ha ejercido como un torbellino y sus daños impactan en la salud financiera del Athletic, que ha sufrido una significativa merma en su patrimonio neto, que ha pasado de un año de 137,1 millones de euros a 112,4 millones, una reducción que se argumentará en la Asamblea.

Al margen de ello, el coste deportivo es el que más aprieta a las arcas de Ibaigane, sobre todo cuando en los tres últimos años las contabilidades anuales del club retratan un gasto in crescendo del que tiene que dar cuenta la actual Junta Directiva, que, junto a otras razones, lo justifica en el incremento de la presión fiscal que genera la mueva normativa impositiva en Bizkaia. Así y todo, no es la única razón, por lo que los socios compromisarios exigirán más detalles de un concepto, el gasto en personal, que absorbe el 70% del total, lo que supone un lastre para la entidad, pese a las dos rebajas de sueldo pactadas con la primera plantilla a lo largo del año y medio consumado de pandemia. Sea como fuere, los números son fríos y estos ponen el acento en que el desembolso en el primer equipo ha sufrido un incremento de 15 millones de euros, ya que ha pasado de los 67,3 millones que rezan a 30 de junio de 2018, el último ejercicio de la Junta de Josu Urrutia porque el siguiente fue compartido con la actual, frente a los 82,3 millones que detalla la Memoria que ya tienen en sus manos los socios. Desde la victoria en las urnas de Elizegi, el Athletic ha desembolsado 14,5 millones en fichajes –Ibai, Kenan Kodro y Alex Berenguer– y apenas ha ingresado por ventas, a la espera de hacer buenos los tres millones presupuestados por las variables de las salidas y cesiones de Unai López e Iñigo Córdoba al Rayo Vallecano y al Go Ahead Eagles, respectivamente.

En este periodo, la Junta de Elizegi ha prescindido de futbolistas del caché, entre otros, de Markel Susaeta, Beñat, Ander Iturraspe o Mikel San José, a los que no renovó, lo que sí hizo y con contratos de larga duración en algunos casos como los de Iñaki Williams, Unai Simón o Yeray, al mismo tiempo que la reciente renovación de Yuri Berchiche, sin olvidar la ficha de Marcelino y de sus ayudantes del cuerpo técnico. Además, destaca también el incremento en el capítulo del personal no deportivo, en el que se incluye a la dirección deportiva y el resto del organigrama de Lezama, que ha conllevado un sobrecoste de casi 300.000 euros respecto a lo presupuestado, lo que acentúa el continuo aumento en este concepto desde junio de 2018, cuando entonces se cifraba en 4,3 millones de euros frente a los 5,3 millones actuales. Es decir, toda una ingeniería contable que acaparará su alta cuota de protagonismo durante una Asamblea que se intuye intensa.

la cifra

1,2

millones de euros

Es la cantidad por el desembolso en el concepto de indemnizaciones, con mención especial a las rescisiones de los contratos de Ibai y Kodro.

lezama

5,7 millones para el nuevo edificio

Millón y medio para unos locales. La Memoria recoge en el apartado Inmovilizado Material una inversión de 5,7 millones de euros en las instalaciones de Lezama, que en el punto 7.3 del mismo especifica que corresponde "principalmente a las obras realizadas en el nuevo edificio para el primer equipo", en lo que se trata de una apuesta firme de Aitor Elizegi y de su Junta, que también ha gastado 1,5 millones de euros en la adquisición de unos locales anexos al Palacio de Ibaigane, que aparecen en el capítulo Otros terrenos y construcciones.