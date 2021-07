Kodro, 1.893 euros por minuto, Ibai Gómez 1.525 euros por minuto en el Athletic

La legislatura de la actual Junta Directiva que preside Aitor Elizegi no se ha caracterizado precisamente por rascarse en exceso el bolsillo a la hora de reforzar al Athletic. En sus dos años y medio, la dirección deportiva que lidera Rafa Alkorta solo ha cerrado cuatro incorporaciones y la mitad de ellas las efectuó al inicio de su mandato, en dos gestos destinados a sacar músculo en el momento deportivo más delicado de la entidad desde aquel espeluznante partido del 17 de junio de 2017 frente al Levante, en el que el conjunto rojiblanco esquivó el descenso en la jornada final de aquella liga. Ibai Gómez, por el que el Athletic pagó 3 millones de euros al Alavés, y Kenan Kodro, que supuso un desembolso de un millón, llegaron a Lezama en el mercado de invierno de 2019. Ese mismo verano, Alkorta no se movió en el mercado y el pasado octubre, en cambio, en Ibaigane se apostó fuerte por Alex Berenguer, en una operación con el Torino que superó los 10 millones de euros. Por el camino, surgieron los movimientos por Fernando Llorente y Javi Martínez, en dos ocasiones en este último caso, hasta que el pasado jueves se oficializó la incorporación de Alex Petxarroman, procedente del filial de la Real Sociedad y que no ha supuesto desembolso alguno al poseer la carta de libertad. Será la única cara nueva que se presencie desde hoy lunes en Lezama, salvo un giro radical de las previsiones, al margen de los compañeros que regresan tras consumar sus respectivas cesiones.

Alkorta ha reiterado en varias ocasiones la dificultad de pescar en el mercado, sobre todo en los tiempos actuales marcados por la crisis del covid-19. También es cierto que las arcas de Ibaigane tampoco pueden presumir como para tirar cohetes, especialmente cuando están en juego los avales de la Junta en su último año, en caso de que Elizegi cumpla su promesa electoral, o año y medio de mandato, en el supuesto de que agote los cuatro años de su presidencia. Sea como fuere, Marcelino tendrá a disposición desde hoy a 32 futbolistas, ya que Unai Simón sigue con la selección española en la Eurocopa e Iñigo Vicente emprenderá su segunda etapa como cedido en el Mirandés. Ibai y Kodro son dos de los jugadores que iniciarán la pretemporada pese a que no entran en los planes del técnico. Se trata de los dos primeros fichajes de Alkorta y que, visto lo visto, no han cumplido con las expectativas que intuía el director deportivo. "Ibai le va a dar mucho a este equipo, es un jugador que va a sumar en la plantilla y va a aportar en muchos aspectos", dijo Alkorta el 11 de enero de 2019 en la presentación del de Santutxu. "Kenan es una buena opción... Respeto a todo el mundo, pero hay veces que la gente se tira a la piscina sin agua. Creemos que su fichaje es un acierto", pronunció el jefe de Lezama en el acto de bienvenida de Kodro el 1 de febrero de 2019.

El paso del tiempo quita o da la razón. Y en estas dos operaciones Alkorta no sale bien parado. Ni Ibai ni Kodro han sido opciones preferenciales para los entrenadores, Gaizka Garitano y Marcelino, y sus prestaciones distan un mundo de las que esperaba el director deportivo del Athletic. No en vano, el minuto que ha jugado Kodro ha cotizado a 1.893 euros respecto al coste de su fichaje. En el de Ibai, cada minuto en su segunda etapa en el Athletic se ha pagado a 1.525 euros, unos porcentajes que ascienden si se toma como referencia la cantidad de partidos en los que comparecido cada uno en estos treinta meses. Kodro, que ha ejercido la segunda mitad del último curso como cedido en el Valladolid, ha participado en 27 encuentros, que han salido a 37.000 euros cada uno; en tanto que el de Santutxu ha jugado en 48 duelos, a 62.500 euros de coste por cita. Son cifras que reflejan el escaso impacto que han tenido estos dos futbolistas que, en momentos puntuales, no han gozado de la continuidad que quizá sí se manejaba. Ibai, incluso, tuvo la opción de salir del Athletic en el mercado invernal de 2020 al Espanyol de Abelardo, el técnico que le encumbró en el Alavés, pero el club rojiblanco rechazó el millón de euros que proporcionaba esa posibilidad, además de ahorrarse una ficha alta.

Ibai, autor de un gol desde su regreso al Athletic, y Kodro, que se recupera de una intervención quirúrgica en el pie derecho y cuya cuenta anotadora se eleva a cuatro dianas –la última la que firmó en diciembre frente al Huesca antes de recalar en el Valladolid, en el que no pudo evitar el descenso del equipo pucelano–; están citados para el miércoles, día en que el primer equipo inicia los entrenamientos de pretemporada, y lo hacen en el que será el último curso de su contrato –sin cláusula de rescisión en el caso del bilbaino y que se eleva a los 80 millones de euros en el del donostiarra– con el club rojiblanco, que maneja la opción de que ambos salgan a lo largo de este verano.

regreso al trabajo en lezama

pruebas médicas para los leones

Pretemporada de los equipos. La primera plantilla del Athletic se reencontrará desde hoy en las instalaciones de Lezama, aunque algunos rojiblancos acortaron la semana pasada las vacaciones para hacer trabajos de recuperación, en unos casos, y tratarse de sus dolencias, en el de otros. Lo cierto es que este lunes y mañana los de Marcelino se someterán a las pertinentes pruebas médicas como antelación al inicio de los entrenamientos y de la pretemporada que arrancarán el miércoles. El 12 de julio será el turno del Bilbao Athletic para después empezar el Basconia (19 de julio), el juvenil de Honor (26 de julio), el segundo juvenil (3 de agosto), el cadete A (4 de agosto) y el cadete B (11 de agosto).