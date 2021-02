Marcelino: "El partido más importante es el del Levante"

Marcelino García Toral se abona también a la filosofía del partido a partido. Con la vuelta de las semifinales de Copa ante el Levante del próximo jueves a la vuelta de la esquina, el técnico asturiano del Athletic ha instado en centrarse en el encuentro de mañana en el Ciutat de Valéncia. No importa que sea el mismo rival con el que dentro de siete días pugnará por un billete para la final del 17 de abril en La Cartuja. No va a esconder sus cartas a Paco López.



"Mi forma de pensar ya la sabéis. Consideramos el partido siguiente como el más importante. Siempre tenemos que tener la idea de ganarlo y el más importante es el partido de mañana. Estamos en una buena línea de juego y de competitividad, pero queremos volver engancharnos a la victoria", ha destacado Marcelino en rueda de prensa.





Rueda de prensa de Marcelino.





Para el entrenador rojiblanco, el torneo del K.O. no ocupa ahora mismo sus pensamientos: "Siempre tenemos que tener ambición. Lo más importante es tomar conciencia absoluta de que jugamos un partido y no tenemos que mirar más allá. En lo que tenemos que pensar es en ser más competitivos y adquirir más regularidad. En algo tenemos que mejorar porque las victorias no llegan".



Último entrenamiento antes del Levante-Athletic.

De lo que no tiene duda Marcelino es de que"Hace muchas cosas bien", ha asegurado el asturiano, que intentará que sus jugadores tengan más eficacia de cara a gol y pulan los últimos errores defensivos.Ambicioso, ilusionado y con una actitud de trabajo insuperable. Pero tenemos que intentar por todos los medios centrarnos en este partido", ha enfatizado Marcelino, que ha convocado a 23 jugadores para la cita del viernes en Valencia.