El Athletic se juega el paso a semifinales de Copa a una carta

El Benito Villamarín acoge esta noche (21.00 horas) un partido grande, uno de esos que perfectamente podría ganarse la coletilla de clásico, término este que parece asociarse únicamente a los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid. Sea como fuere, Athletic y Betis se verán las caras con el pase a las semifinales de la Copa a una única carta. El torneo del K.O., en su versión más atractiva, con eliminatorias a un único encuentro hasta las semis, ronda en la que el pase a la final se dirime al mejor de dos partidos, mide a dos equipos que atraviesan por su mejor momento de la temporada.

El conjunto rojiblanco sigue subido en la ola que le llevó a proclamarse campeón de la Supercopa dos semanas atrás. Poco parece haberle afectado la última derrota sufrida frente al Barcelona en liga, donde el Athletic se rehizo con una notable segunda mitad, en la que fue algo superior a su rival, del mal comienzo del encuentro. Quizá por su capacidad para cambiar el partido, de tutear y poner contra las cuerdas una vez al siempre temible Barça de Messi, las conclusiones que se extraen de la derrota en el Camp Nou son positivas. Hecho este que fue refrendado ayer mismo por Marcelino García Toral.

El técnico asturiano ha traído aires renovados a un equipo que los necesitaba como el comer y que es en torneos cortos, como así lo demostró el curso pasado, donde sus prestaciones, o mejor dicho su nivel competitivo, sube muchos enteros. Lo sucedido en las dos eliminatorias previas, ante Ibiza y Alcoyano, pueden dar fe de ello. El equipo, pese a no rendir a su mejor nivel en ninguna de ellas, condicionadas en cierta medida por las muchas rotaciones introducidas por el técnico, terminó pasando de ronda. A fin de cuentas, ese es el principal objetivo en citas de ese estilo. Pasar. Lo mismo por lo que pelearán esta noche Athletic y Betis en el Benito Villamarín en un encuentro sin margen de error, ya que el que pierda se irá a casa.

Los leones se presentarán en el estadio bético con un balance de seis victorias, cinco de ellas de manera consecutiva, y solo dos derrotas, ambas además frente al Barcelona en liga, en lo que va de 2021; mientras que su rival no conoce la derrota desde que comenzó el año, en el que suma seis victorias y dos empates. Por el camino ha dejado en su andadura copera a UCAM Murcia, Mutilvera, Sporting y Real Sociedad.

De la mano de Manuel Pellegrini y a pesar de que el inicio de campaña no fue del todo bueno, el Betis ha ido ganando en solidez defensiva al mismo tiempo que ha visto cómo sus futbolistas más importantes, con mención especial a Sergio Canales, han ido creciendo con el paso de los partidos. El centrocampista cántabro es indiscutible en el centro del campo, canaliza el juego de su equipo y no tiene a nadie que le sustituya, como así quedó demostrado en el partido de liga que ambos disputaron en San Mamés dos meses atrás. Lo acontecido en la goleada del Athletic, (4-0) aún con Gaizka Garitano en el banquillo, poco o nada tendrá que ver con lo que acontezca esta noche en el Villamarín, donde el Betis acostumbra a ofrecer una versión bastante más seria que a domicilio. La importancia de la cita, que tiene como premio alcanzar unas semifinales de Copa, no invitan a pensar en grandes diferencias ni para un lado ni hacia el otro.

CONVOCATORIA I Estos son los 2??1? leones citados por Marcelino para enfrentarse al @RealBetis en los 1/4 de final de la #CopaDelRey ??#RealBetisAthletic #AthleticClub ?? pic.twitter.com/wbgpA2x6Lj — Athletic Club (@AthleticClub) February 3, 2021

Con todo... ¿y Simón?

Marcelino no se guardará nada en el partido de esta noche. Aunque ayer, como acostumbra, no quiso dar pistas –puntualizar que en la previa del Ibiza sí avanzó la suplencia de Unai Simón, aunque sin dar el nombre de su sustituto...– se intuye que saldrá con todo, principalmente porque sus futbolistas han tenido tiempo suficiente para descansar del esfuerzo del domingo ante el Barcelona, en concreto un día más que el Betis, que jugó el lunes contra Osasuna. Una novedad con respecto a lo visto anteriormente en Copa podría ser la titularidad de Simón bajo palos en detrimento de Ezkieta; otra, la entrada de Vesga en lugar de Vencedor.



No se esperan muchos más cambios con respecto al once del Camp Nou, si bien, seguramente por las posibles molestias de algún futbolista, que podría ser Iñaki Williams, Marcelino ha citado a 21 jugadores. En el Betis son baja Álex Moreno, Claudio Bravo y Loren.