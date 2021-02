Marcelino, entrenador del Athletic, dice no sentir "presión"

Marcelino García Toral ha asegurado durante su comparecencia ante la prensa previa al encuentro que mañana enfrentará al Betis y al Athletic en los cuartos de final de Copa que no siente "presión" por tener tan cerca la posibilidad de disputar otra final, de la que únicamente le separan tres partidos. "No la siento porque mi idea es siempre focalizar la atención en lo inmediato, no pensar más allá. El 3 de abril vamos a jugar una final de la temporada anterior que por circunstancias vamos a disputar ahora. Pero nos centramos en la inmediato, que es este partido; y después el del Valencia. Tenemos que tener la presión sobre nosotros mismos para jugar un buen partido, que es lo que queremos. Mejorar cada día y ser más competitivos", ha expuesto.

El técnico asturiano no ha podido ocultar que por la calle los aficionados ya le han hecho saber de la importancia que tiene un torneo como la Copa en Bilbao. Pero no por ello ha dicho que tengan más presión, si bien ha apuntado que esta se convierte en "ilusión". "Siempre veo el lado bueno de las cosas y es que vamos a jugar una final y si ganamos al Betis vamos a jugar una semifinal. No hay cosa más bonita que competir, ganar y tener cerca la posibilidad de conquistar títulos. ¿Teníamos presión por ganar la Supercopa? Teníamos ilusión. Ahora tenemos la misma por estar en semifinales y en su momento tendremos la misma por quedar campeones. Creo que eso es lo bonito, que la gente confíe en su equipo, que se sienta orgulloso de lo que sus jugadores demuestran en el campo y que todos conjuntamente tengamos esa ilusión y ambición de poder ganar títulos".

Cuestionado acerca del partido, Marcelino no ha ocultado que el Betis atraviesa por el mejor momento de la temporada y que tiene a varios de sus futbolistas más importantes "en muy buena forma". Ha puntualizado que el conjunto andaluz "no ofrece la misma cara en su campo que cuando juega fuera" y que en el aspecto "defensivo" es ahora "bastante más fiable de lo que era en noviembre o diciembre". En este sentido, el entrenador del Athletic ha asegurado que el partido que ambos equipos disputaron en liga dos meses atrás, que se saldó con fácil victoria rojiblanca (4-0 en San Mamés) sirve de referencia, pero que "indudablemente hay matices muy diferentes". Entre ellos ha destacado que aquel "fue un partido de liga y este es como una final".

Por último, ha apuntado que pese a la derrota del domingo en el Camp Nou ve "bien" y con "ilusión" a su equipo. "Tengo una plantilla extraordinaria. Son ambiciosos, ganadores, no escatiman ningún tipo de esfuerzo, intentan seguir todo lo que les proponemos... El partido del Barça nos sirvió aún más si cabe para confiar en nosotros y en el camino a seguir para ser más competitivos".