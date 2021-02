El Athletic viaja con 21 futbolistas a Sevilla

Marcelino García Toral ha convocado a 21 futbolistas de cara al encuentro que enfrentará mañana al Athletic con el Betis en el estadio Benito Villamarín con el pase a las semifinales de Copa en juego. El técnico asturiano tendrá que dejar en la grada a un jugador, ya que en el torneo del K.O. las listas son máximo de 20, a diferencia de los 23 que pueden ser llamados en los partidos de LaLiga Santander. La convocatoria la componen los siguientes futbolistas: Unai Simón, Jokin Ezkieta, Jon Morcillo, Unai Nuñez, Iñigo Martinez, Yeray Álvarez, Mikel Vesga, Ibai Gómez, Unai López, Iñaki Williams, Iker Muniain, Alex Berenguer, Dani García, Iñigo Lekue, Oihan Sancet, Yuri Berchiche, Óscar de Marcos, Asier Villalibre, Ander Capa, Raúl García y Unai Vencedor.

No hay sorpresas en la convocatoria, si bien la inclusión de un jugador más podría deberse a que alguno arrastra molestias del partido ante el Barcelona del pasado domingo. Este podría ser Williams, que no completó la sesión preparatoria del martes, aunque sí estuvo presente en la charla inicial de Marcelino, y al que ayer le se vio entrenando con una especie de vendaje en la parte inferior de su rodilla derecha. El club no ha ofrecido detalle alguno al respecto, por lo que habrá que esperar a minutos antes del inicio del partido de los cuartos de final de Copa para ver si el atacante bilbaino está en condiciones de jugar.

Por lo demás, siguen fuera de la lista los lesionados Mikel Balenziaga y Peru Nolaskoain, si bien el lateral podría estar disponible para medirse este domingo al Valencia; Iago Herrerín, que no cuenta para el técnico asturiano; Iñigo Vicente por su positivo en covid-19; y Oier Zarraga, quien desde el lunes es jugador del primer equipo de pleno derecho –no volverá a jugar más con el Bilbao Athletic– y que de momento parece no entrar en los planes de Marcelino, aunque apunta a entrar en la lista para Valencia.