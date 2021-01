Marcelino: "Estamos preparados para sufrir"

Después de eliminar al Huesca y al Real Madrid, el entrenador del Athletic es consciente de que la cita de mañana ante el Alcoyano no va a ser un paseo de rosas. Como ocurrió la semana pasada ante el Ibiza, pese a que el rival sea también de dos categorías menos, en El Collao hay en juego un billete para los cuartos de la Copa. Una nueva final está a solo cuatro partidos. Un premio tan importante que no valen relajaciones.

Así lo ha verbalizado Marcelino García Toral en rueda de prensa. El técnico asturiano quiere a todos sus jugadores con las orejas tiesas. "El resultado prevalece sobre la brillantez y estamos preparados para sufrir. Sabemos que va a ser difícil, que va a haber mucha disputa, mucho juego aéreo y segundas jugadas, pero hay que adaptarse a la situación porque queremos estar en el próximo sorteo", ha destacado el técnico asturiano, que volverá a introducir rotaciones en el once titular.





NO MORIR DE ÉXITO



Tras ganar con brillantez la Supercopa y de golear el pasado lunes al Getafe tras una segunda parte impecable, Marcelino no cree que los halagos que están recibiendo vayan a distraer a sus jugadores. "Los entrenadores estamos preocupados cuando perdemos. Tenemos que dominar la euforia, pero también hay que disfrutar con la victoria. Creo que el equipo ha seguido manteniendo el nivel competitivo alto tras ganar la Supercopa", ha asegurado el entrenador del Athletic, al que no le gusta distinguir entre el bloque de titulares y de suplentes: "Todos los jugadores son importantes. Sí que haremos cambios en el equipo, pero hay que ver el proceso de recuperación de cada uno".

Las pequeñas dimensiones de El Collao, con un césped que no estará en las mejores condiciones, esperan dentro de veinticuatro horas al Athletic. Un escenario al que se tendrán que adaptar los leones si quieren seguir vivos en el torneo del K.O. "El Alcoyano es muy peligroso en la estrategia, con un nivel de intensidad muy alto. Está claro que dificultad vamos a tener", ha subrayado Marcelino, que no comparte las palabras de su colega en el conjunto alicantino, Vicente Parras, al que la introducción del VAR en la ronda de octavos no le gusta. "Lo que beneficia es a la justicia", ha asegurado el técnico rojiblanco sobre la tecnología.