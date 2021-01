La plantilla del Athletic ya se aligera

El Athletic está de dulce. El arranque de la nueva etapa de Marcelino García Toral en el banquillo rojiblanco no ha podido ser más brillante y el asturiano se ha ganado a la parroquia athleticzale con solo cinco encuentros de bagaje, con la conquista de la Superpoca como un espectacular logro después de superar al Real Madrid y el Barcelona. El conjunto bilbaino vuelve a ser reconocible y el domingo se dio todo un festín a costa del Getafe, una goleada que permite a los leones activarse de nuevo en la liga y manejar retos más ambiciosos respecto a los que se intuían en la recta final de la era Garitano. El Athletic contempla una nueva hoja de ruta, con el duelo de los octavos de la Copa ante el Alcoyano a poco más de 24 horas vista, y sin el probable concurso de Kenan Kodro, que está cerca de poner rumbo al Valladolid, al que llegaría con la carta de libertad en el momento que firme la rescisión de su contrato con la entidad bilbaina, curiosamente a pocas fechas de que se cumplan dos años de su fichaje. La plantilla, por tanto, comienza a aligerarse. El propio Marcelino lo subrayó en una de sus anteriores comparecencias. No es amigo de grupos largos y a día de hoy tiene que trabajar, pese a la hipotética marcha del donostiarra, con 26 futbolistas, uno más si se cuenta al cachorro Oier Zarraga, que ya ha debutado en el primer equipo. También es cierto que Peru Nolaskoain, lesionado desde la pretemporada y al que ya no se le espera en este curso, no contabiliza en esta nómina.

Kodro (Donostia, 19 de agosto de 1993) no se sentía a gusto con su situación. Ya lo había manifestado públicamente y no veía con malos ojos su salida del Athletic. Llegó al club bilbaino como una apuesta de Rafa Alkorta, el director deportivo, pero no contó con la confianza de Gaizka Garitano, que le utilizó muy poco desde el inicio y hasta el final de su periplo en el banquillo rojiblanco. No en vano, el delantero, que el martes tarde sí se entrenó en Lezama, solo ha participado en 27 encuentros en estos dos años, con una tarjeta de cuatro goles, el último el que anotó ante el Huesca el pasado 18 de diciembre y que allanó la victoria de los leones sobre el colista. Esta misma campaña se ha tenido que conformar con un pobre recorrido de 42 minutos en sus tres comparecencias, un ostracismo que propiciará su cambio de aires en un Valladolid que anoche se apeó de la Copa y que necesita reforzarse en las posiciones ofensivas debido a la lesión de larga duración que padece el brasileñoo Marcos André.

córdoba se queda



Marcelino prefería aligerar un poco más la plantilla en estos últimos días de apertura de la ventana invernal de fichajes, pero se va a tener que resignar con continuar con un cierto overbooking que no es muy de su agrado. El mercado se encuentra bajo mínimos y las operaciones que se llevan a cabo prácticamente se pueden contar con los dedos de las dos manos, por lo que la crisis que ha generado la pandemia del covid-19 ocasiona sus daños colaterales. Los clubes andan muy escasos de tesorería, con el lastre añadido de los techos salariales rebajados por atípica anomalía, y el escenario no es ajeno al Athletic y a otros futbolistas susceptibles de cambar de aires, ya sea a modo de cesiones, como ocurriría en el que caso de los rojiblancos que apenas han contado con oportunidades.





Iñigo Córdoba ejecuta un ejercicio en la sesión del martes en Lezama. Foto: Borja Guerrero

Los nombres y apellidos de estos se encuentran en boca de todos, pero a escasas fechas del cierre del mercado no se intuyen más salidas. La de Iñigo Vicente, confinado en su domicilio al tener que pasar la pertinente cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo por covid-19, ya se ha descartado, lo mismo que ocurrirá en la persona de Iñigo Córdoba, que ni entró en los planes de Garitano ni ha entrado por el momento en los de Marcelino, que no ha echado mano de los olvidados de su predecesor salvo en casos puntuales. Ibai Gómez, que aún no ha participado minuto alguno, se encuentra pendiente de lo que suceda hasta la medianoche del próximo lunes, 1 de febrero, cuando se cierra esta ventana de fichajes.

Córdoba (Bilbao, 13 de marzo de 1997) ha perdido protagonismo en los últimos tiempos y es uno de los principales damnificados por el fichaje de Alex Berenguer, que ha saturado el número de candidatos para hacerse con un puesto en el costado izquierdo. Los datos del bilbaino en esta liga retratan su rol secundario, ya que solo ha completado 95 minutos, repartidos en tres partidos (Alavés, Eibar y Real Madrid) y en los que solo ha sido titular en uno de ellos, en el derbi de Mendizorrotza y en el que fue sustituido a los 59 minutos de juego. No llegó a participar en los dos partidos de la Supercopa en La Rosaleda y en La Cartuja, y tampoco lo hizo en el estreno de la Copa en Ibiza, a la espera de que lo pueda hacer mañana en El Collao frente al Alcoyano, donde el técnico rojiblanco volverá a inclinarse por emprender varias rotaciones en el once titular como ya lo hiciera en terreno balear, en el que al Athletic le costó sudores firmar una victoria que llegó en tiempo de descuento gracias al oportuno tanto de Unai Nuñez.

El fútbol posee muchas caras y Córdoba, con 96 encuentros oficiales a sus espaldas, puede dar fe de ello. Dio el salto al primer equipo de la mano de Kuko Ziganda, que también propició el ascenso de Unai Nuñez, y es en esa su primera campaña como león en la que presenta sus mejores números, ya que compareció en un total de 41 partidos, treinta de ellos en liga, diez más en la Europa League y uno en Copa. Su protagonismo se redujo al curso siguiente con Eduardo Berizzo y Gaizka Garitano, para sumar 26 partidos, 23 de liga y tres de Copa, la misma cifra que ofreció la campaña pasada, con 24 encuentros ligueros y dos en el torneo del K.O. A sus 23 años, aún tiene mucho margen de mejora pese al frenazo que sufre y confía en que le llegue una oportunidad con Marcelino.

mikel balenziaga

se queda en una sobrecarga

Duda para el Camp Nou. La lesión que sufrió Mikel Balenziaga reviste menos importancia de lo que parecía en el momento de sus sustitución en el choque ante el Getafe, en el que sufrir un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha, pero se queda en una sobrecarga muscular. El lateral causará baja para el partido de mañana en Copa ante el Alcoyano y es duda para el duelo de liga del domingo en el Camp Nou frente al Barça.

El detalle con el Alcoyano. Un gesto que aún se recuerda en Alcoi es la donación que realizó el Athletic, bajo la presidencia de Josu Urrutia, al Alcoyano en diciembre de 2014, en el anterior emparejamiento copero entre ambos equipos, de 15.000 euros, del importe recaudado en el partido de vuelta en San Mamés, después de que el club alicantino denunciara el robo de parte de la taquilla obtenida en El Collao en el duelo de ida ante el conjunto rojiblanco.