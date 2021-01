Las notas de Aitor Martínez: Nuñez sale al rescate

No sin sufrimiento, pero el Athletic ha sacado adelante su estreno de Copa en Ibiza. Un partido de los que adquieren la coletilla de trampa y en el que Nuñez, que ha tenido de todo este curso, salió al rescato del Athletic.



4 Unai Nuñez. Vuelve a sonreír el zaguero de Portugalete. Ha firmado un gran encuentro ante el Real Madrid en la Supercopa y en Ibiza le ha dado el pase a los octavos al Athletic gracias a un gol en el tiempo de descuento. Se ha mostrado contundente en defensa, secando a los delanteros del conjunto balear. Su actuación deben servirle para crecer.

1 Ezkieta. Ha sido su primera titularidad con el Athletic y su segundo partido como león. Ha podido hacer más en el gol del Ibiza, en el que pareció estar mal colocado. No ha tenido mucho trabajo, pero no ha ofrecido mucha seguridad.

3 Lekue. Ha sido uno de los futbolistas más activos del Athletic en los 90 minutos. Se ha estrenado como titular esta campaña y le ha devuelto a Marcelino la confianza depositada en él con un partido muy serio. Ha asistido a Nuñez.

2 Yeray. Ha reculado en exceso en el tanto del Ibiza, hasta el punto de que ha permitido disparar a Javi Pérez sin excesiva oposición. Después se ha mostrado muy solvente en tareas defensivas, incluso ha asomado en ataque.

2 Balenziaga. No ha estado al nivel de los partidos de la Supercopa ante el Real Madrid y el Barcelona, pero ha cumplido, en su línea. No se ha prodigado en campo rival, pero sí se ha mostrado seguro en defensa.

0 Berenguer. Ha completado el partido, lo que ha sido una sorpresa. Lo ha intentado, pero casi siempre sin éxito. Le ha faltado bastante tensión en alguna que otra acción, como en un balón que no ha llegado a conectar dentro del área.

0 Vencedor. Ha firmado seguramente su peor partido como león. Nunca se ha sentido cómodo con el balón en los pies, aunque sí ha dejado algún detalle en defensa, y ha fallado en el gol del Ibiza. Ha sido sustituido.

1 Vesga. Ha estado serio, alternando aciertos y errores, pero sin excesiva claridad. Ha sido titular tras no haberlo sido en ningún encuentro de la Supercopa.

1 Morcillo. Muy gris. Ha dejado su puesto a Muniain tras al descanso. Pese a no encontrarse cómodo en el partido, ha estado a punto de firmar el gol del empate, pero su disparo se ha marchado fuera por pocos centímetros.

1 Sancet. Ha ejercido de titular en ataque, junto a Villalibre, en una posición que no es la suya. Ha querido mostrarse y se ha ofrecido continuamente, pero el juego del equipo en la primera mitad no le ayudó. No ha jugado la segunda mitad.

2 Villalibre. Se ha visto demasiado solo en ataque y no le ha llegado ningún balón en condiciones para rematar. Pese a ello, ha vuelto a ofrecer detalles de su capacidad para jugar de espaldas. No ha acabado el partido.

3 Raúl García. Su entrada ha dado otro aire al juego del Athletic, que necesitaba otro referente aéreo en ataque. Ha marcado de córner en la primera ocasión queha tenido.

3 Muniain. Acertó Marcelino dándole la alternativa tras el descanso. Ha estado en todas las acciones ofensivas del equipo en la segunda mitad. Ha logrado una nueva asistencia.

Las mejores imágenes del partido. Fotos: EFE

-Williams. Ha reemplazaado a Villalibre mediada la segunda mitad. Ha sido objeto de un penalti no señalado.

-Dani García. Ha entrado en lugar de Vencedor. Ha aportado músculo al centro del campo.

-Yuri. Ha vuelto tras lesión. Le ha costado ponerse a tono, ha dado profundidad al equipo.