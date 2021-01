Cuando Marcelino saca un poquito más llega la manita del Athletic

Vamos, que Marcelino García Toral va camino de que le levanten una estatua en Bilbao. Su irrupción como entrenador del Athletic no puede ser más espectacular con menos de un mes en el cargo. Las estadísticas y las sensaciones no hacen más que acentuar la impronta que deja el asturiano en tan poco periodo. Es el primer entrenador que debuta en el conjunto bilbaino ganando cuatro de sus primeros cinco partidos desde el eslovaco Ferdinand Daucik en 1954 (dato por diligencia de la cuenta Adurizpedia de Twitter) y semejante impacto lo argumenta en una idea de la que se han empapado sus futbolistas en un abrir y cerrar de ojos, como si ya no quedara rastro alguno de los últimos tiempos de la era Garitano. Ver para creer. La conquista de la Supercopa no fue una casualidad y Marcelino ya puede decir que tiene su primer pleno al frente de los leones, con los que ya ha vencido en las tres competiciones posibles en este curso, en el torneo mencionado, en la Copa y anoche en la liga, donde lo hizo a lo grande, con una manita que prácticamente nadie se lo esperaba cuando el Getafe tuvo la osadía de batir a Unai Simón con solo 18 segundos transcurridos de juego.

El tanto de Cucurella hacía presagiar un nuevo fiasco ante el Getafe, al que el Athletic no lograba superar desde el 30 de enero de 2016. Desde entonces el conjunto bilbaino se había chocado contra el muro azulón durante siete encuentros consecutivos (cinco empates y dos derrotas), pero resulta que pasado un lustro le vuelve a vencer con una manita que retrata la gestación de un nuevo Athletic que tiene muy buena pinta y al que, por lo menos aparentemente, no le asusta nadie. Ni el Alcoyano, el verdugo del Real Madrid en Copa, ni el Barcelona, con el que se va a enfrentar en tres ocasiones, todo un empacho, desde la llegada al banquillo bilbaino de Marcelino, que como se sabe se estrenó ante los azulgranas el pasado día de Reyes en La Catedral, que ya ha debido bendecir al de Villaviciosa pese a la ausencia de una parroquia necesitada de momentos brillantes como el de anoche.



Las mejores imágenes del Athletic-Getafe. Fotos: Pablo Viñas

durante los partidos finales del derioztarra al mando del Athletic,Desde la llegada de Marcelino, las dos más recientes las del lunes frente a un rival al que debe considerar una especie de fetiche. No en vano, el de Zizur Mayor debutó como león el 13 de septiembre de 2015 frente al Getafe en San Mamés, un bautizo que le supo a gloria porque anotó el primero de los 69 tantos que lleva recaudados como futbolista del Athletic, una cifra que no hace más que reforzar el rol que ejerce el navarro, del que se espera en días cercanos el anuncio de su renovación por una temporada más., el segundo capitán del Athletic y. Por algo dicen quey de ello puede dar fe el propio De Marcos, integrante de la ya famosa banda Orsai , de la que Asier Villalibre es el vocalista.La música no suena nada mal.