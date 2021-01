Orsai, el grupo de los jugadores del Athletic, triunfa con la canción 'One Club men'

Orsai, el grupo de música formado por varios jugadores del Athletic está triunfando en las redes sociales. Óscar de Marcos, guitarra; Mikel Balenziaga, guitarra; Dani García, batería; Asier Villalibre, voz y trompeta; Iñigo Lekue, bajo; y Mikel Vesga, guitarra, son los integrantes de la banda de rock que ha estrenado la canción 'One club men' y que todos los athleticzales ya están tarareando. Con este tema en euskera, los jugadores que forman Orsai "celebran el espíritu de una afición centenaria y fiel a su equipo".









Orsai lleva unos días en boca de todos tras el vídeo publicado tras el triunfo en la Supercopa, en la que ofrecieron una actuación recogida (se pidió, pero no se logró, que no hubiera filtraciones) para sus compañeros en el hotel sevillano, durante la celebración del título. Villalibre, De Marcos, Balenziaga, Vesga, Dani García y Lekue se atrevieron a interpretar, con más ganas que buenos resultados, el mítico Highway to hell, de AC/DC.





Ahora, la banda de rock del Athletic publica suimpulsado por la promotora musicaEl tema lleva el título de 'One club men' y busca, explican,del mismo modo que ellos cuando se reúnen para tocar en el local de ensayo. "Queremos que sea un himno de comunidad y hermandad€ El de una cuadrilla de amigos a quienes les gusta el rock, en vez de apostar en el póker online", indican.De hecho, Orsai ya ha reconocido en Twitter que estánde One Club Men. Gracias de verdad"El germen de Orsai hay que buscarlo en la, y de los seis componentes del grupo, tan solo De Marcos se defendía a la guitarra., pero con todas las ganas e ilusión que incitan este tipo de retos, alquilaron un local, empezaron a ensayar y tomaron clases para mejorar la técnica instrumental.La cosa empezó a ponerse seria cuandocon su versión de "Lau Teilatu de los míticos Itoiz, que gustó bastante al público. Desde Oso Polita se advierte que Orsai no ofrecerá entrevistas ni tiene previsto ofrecer conciertos en el futuro cercano. "La banda seguirá ensayando y, sobre todo, disfrutando de su pasión por la música sin mayores pretensiones", explican. Asier Villalibre , voz y trompeta de Orsai, fue el gran protagonista de la final de la Supercopa. El de Gernika volvió a ser el alma de la fiesta de la celebración del título animando la fiesta desde el terreno de juego de La Cartuja de Sevilla. Además, Villalibre marcó el gol que forzó la prórroga, provocó la expulsión de Messi y dejó una frase para la historia: "Messi se ha enfadau".