Gaizka Garitano, salvado por la campana

??? Kenan Kodro



??? "Era un partido muy importante. Estos tres puntos son oro"



??? "Llevo mucho tiempo trabajando y esperando la oportunidad. Toca disfrutar de esta victoria"#AthleticHuesca #AthleticClub ?? pic.twitter.com/hLd7UV0rQm — Athletic Club (@AthleticClub) December 18, 2020

Celebró con rabia el tanto el internacional bosnio, cuyo camino en el Athletic, pese a ser un reclamo del propio entrenador y después de quele considerara como su fichaje "estrella", no está siendo ni mucho menos sencillo. Más bien todo lo contrario. Nunca se ha ganado la confianza del técnico y por si fuera poco unale ha hecho perderse un buen tramo de competición. Total, que hasta anoche acumulaba únicamente doce minutos de juego este curso y fue él quien salvó la cabeza de su entrenador. Caprichos del destino.Una derrota, una más, le habría puesto muy difícil a Elizegi su papel de firme defensor de Garitano. El equipo, que salió con un doble pivote formado por–sí, frente al Huesca y en San Mamés...–, una fórmula que en los once encuentros previos con esa disposición había firmado un victoria, cinco empates y otras tantas derrotas, fue durante muchos minutos de la primera mitad un muñeco en manos de su rival. No mereció el triunfo final el Athletic, tampoco el, pero como parece que manda aquello que Joaquín Caparrós dejó grabado a fuego sobre algunas personas del entorno rojiblanco hace ya muchos años, "clasificación, amigo, clasificación", pues nada hace pensar que el de ayer haya sido el último partido de Garitano al frente de la nave bilbaina.