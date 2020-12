El Athletic saca oxígeno de la nada ante el Huesca

??? Kenan Kodro



??? "Era un partido muy importante. Estos tres puntos son oro"



??? "Llevo mucho tiempo trabajando y esperando la oportunidad. Toca disfrutar de esta victoria"#AthleticHuesca #AthleticClub ?? pic.twitter.com/hLd7UV0rQm — Athletic Club (@AthleticClub) December 18, 2020

Fue imposible hallar parecido alguno con el Athletic del pasado martes en Valdebebas. La versión que compareció frente al Huesca causó unay no le hizo acreedor al exagerado marcador al que no solo contribuyó Kodro. En tiempo añadido,a la salida de un córner botado por Morcillo. El rival, para entonces en inferioridad por la expulsión de su capitán, autor de la falta sobre Kodro, que había remado con el alma apoyado en un repertorio apañadito, estaba ya acariciando el premio y de repente recibió dos directos en la mandíbula y cayó noqueado. Con el primero hubiera bastado.Así, al límite,Salvo un rato cerca de la hora de partido, en que dio la sensación de que apretaba y consiguió forzar varios córners, nunca acertó a desplegar las bazas que se presuponen innegociables en San Mamés (intensidad, convencimiento, velocidad, tesón) para doblegar al enemigo de turno, en este caso un recién ascendido que no se ha quitado de encima la vitola de candidato al descenso. Lo que dio de sí la primera mitad se puede sintetizar en una palabra: nada. Como si la necesidad o la urgencia no figurasen en las agendas de los contendientes, ambos parecieron encantados con, lento, reiterativo en los movimientos, en absoluto incisivo, desarrollado siempre en el espacio comprendido entre las áreas, sin pisar las mismas.